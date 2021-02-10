Лед упал с крыши на женщину и ребенка в Челябинской области

В Златоусте (Челябинская область) на женщину и ребенка упал с крыши снег с кусками льда. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

Общественное движение «Гражданский патруль» отправило официальное обращение в областную жилинспекцию с просьбой провести проверку.

В городской администрации заметили, что снег упал не с крыши дома, а с козырька балкона одной из квартир, а это не их зона ответственности.

«По нашим данным, сейчас владелец расположенного там магазина судится с собственником жилья, который в таких случаях и несет ответственность», — добавили в мэрии.