10 февраля 2021, 21:36
Лед упал с крыши на женщину и ребенка в Челябинской области
В Златоусте (Челябинская область) на женщину и ребенка упал с крыши снег с кусками льда. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
Общественное движение «Гражданский патруль» отправило официальное обращение в областную жилинспекцию с просьбой провести проверку.
В городской администрации заметили, что снег упал не с крыши дома, а с козырька балкона одной из квартир, а это не их зона ответственности.
«По нашим данным, сейчас владелец расположенного там магазина судится с собственником жилья, который в таких случаях и несет ответственность», — добавили в мэрии.