Жителям Подмосковья посоветовали отказаться от поездок на машине из-за рекордных снегопадов

Подмосковных водителей призвали на время отказаться от дальних автомобильных поездок из-за ожидающегося снегопада. Он придет с 11 по 14 февраля, став рекордным за последние несколько лет.

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха

Вместе с тем водителей и пешеходов предупредили о гололедице, сильных заносах на дороге, метели. Порывы ветра усилятся до 15–20 метров в секунду.

Об этом сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Мы традиционно призываем автомобилистов отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться общественным Алексей Гержик.

По его словам, все дорожные службы Подмосковья уже перевели в усиленный режим работы. Для очистки от снега общественных мест и проезжей части задействуют максимум ресурсов.

«Также сейчас на основных трассах мы проводим превентивную обработку для предотвращения скользкости», — добавил Гержик.

Уже в ночь на пятницу, 12 февраля, жители московского региона увидят рекордный снегопад. Непогода продлится до воскресенья. Выпадет до 80% от месячной нормы осадков, а сугробы вырастут до 50 сантиметров.