Ребенка в Находке завалило снегом с крыши

Маленького мальчика в Находке завалило снегом, упавшим с крыши одного из местных магазинов. Прокуратура Приморского края проводит проверку по факту инцидента.

На кадрах, который появились в соцсетях, можно заметить, как у входа в магазин на ребенка с крыши падают снежные глыбы.

«По данному факту прокуратура города Находки организовала проверку исполнения законодательства о благоустройстве и требований безопасности при организации торговли и оказании услуг. В ходе проверки прокуроры оценят полноту и своевременность действий должностных лиц собственника (арендатора) здания по своевременной очистке крыши от снега и предотвращению сложившейся ситуации», — сообщила «360» старший помощник прокурора Приморского края по взаимодействию со СМИ и общественностью Виолетта Дорожкина.

В конце января Приморье накрыл мощный циклон, который принес в регион обильные снегопады. Один из местных жителей запечатлел на видео, как снегоуборочную машину сносило ветром.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова ранее предложила операторам связи по умолчанию предоставлять функцию родительского контроля при оформлении сим-карт для детей. Уполномоченная по правам ребенка в РФ отметила, что это поможет оградить подрастающее поколение от нежелательного контента. Кузнецова подчеркнула, что чаще всего подростки используют для выхода в интернет именно мобильные устройства, поэтому функция может быть полезной.