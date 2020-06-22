Разблокировка Telegram, выборы в Белоруссии и захват монастыря. Неделя в фотогалерее

За последнюю неделю в мире произошло много важный и интересных вещей. В США хотят вернуть смертную казнь, многие страны заговорили о второй волне коронавируса, РКН разблокировал Telegram, а в России несколько дней подряд стреляли.

Подробнее об этих и других событиях недели с 15 по 21 июня — в материале «360».

Вторая волна наступает?

Многие государства наконец-то ослабили карантин и начали постепенно возвращаться к привычной жизни без коронавируса. Однако власти ряда государств вынуждены вновь усиливать ограничительные меры из-за резкого роста новых случаев заболевания COVID-19. В их числе — Казахстан, Китай и США. «360» выяснил, почему там произошел стремительный рост количества зараженных.

Роскомнадзор разблокировал Telegram

18 июня Роскомнадзор и Генпрокуратура решили разблокировать Telegram на территории страны. Доступ к нему ограничивался два года — из-за отказа основателя мессенджера Павла Дурова передать кличи шифрования в ФСБ.

Насколько известно, Дуров не сделал этого до сих пор, однако Роскомнадзор отменил решение суда и разрешил работу сервиса. О том, почему это произошло именно сейчас и как разблокировка скажется на дальнейшем развитии Telegram в России, «360» рассказал бывший директор особых направлений мессенджера Антон Розенберг.

Black Lives Matter меняет реальность

Участники протестов Black Lives Matter меняет реальность оказывают влияние не только на политику США, но и на маркетинговые ходы различных популярных компаний. В знак поддержки борьбы с расовой дискриминацией, а также чтобы не попасть под горячую руку митингующих клиентов, знакомые с детства бренды перестали выпускать некоторые продукты или изменили логотипы и названия товаров.

Это коснулось той продукции, которая, по мнению создателей, основывается на расистских стереотипах. Под раздачу попало даже знаменитое мороженное — производители эскимо в США перестанут выпускать это лакомство из уважения к эскимосам.

Пикеты и аресты. Белоруссия закипает из-за выборов президента

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, и сейчас в самом разгаре предвыборная кампания. Страсти вокруг предстоящего события накаляются — уже четыре кандидата на пост главы республики отказались от дальнейшего участия в гонке — это Юрась Губаревич, Олег Гайдукевич, Александр Таболич и Наталья Кисель.

Самые популярные кандидаты в президенты от оппозиции сейчас находятся под арестом. В их числе и Виктор Бабарико, которого, по данным составленного экспертами рейтинга, готова поддержать большая часть избирателей. По данным этого исследования, большинство жителей страны ждут отставки Лукашенко и прихода к власти нового главы.

Белорусы вышли на улицы, где устроили масштабные пикеты солидарности — люди выстроились в многокилометровую цепь, чтобы поддержать арестованных оппозиционеров. Правоохранители задержали около 270 человек, которые участвовали в пикетах.

ЦБ снизил ключевую ставку до 4,5%

Банк России в очередной раз снизил ключевую ставку — впервые за пять лет она опустилась сразу на целый пункт, до 4,5%. Этот показатель — рекордный минимум за всю историю. Такое решение приняли из-за снижения финансовой стабильности — коронавирусный кризис и другие факторы увеличили риск инфляции в 2021 году. Чтобы нормализовать ситуацию, нужны были решительные действия.

Однако эксперты уверены, что больших изменений россиянам ждать не стоит — страна была готова к очередному снижению ставки, потому что за последний год это происходило уже восемь раз. Более того, Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки до 4% в сентябре.

Специалисты не отрицают, что банки незначительно снизят ставки по кредитам и депозитам в ближайшее время. Это может коснуться и ипотеки — эксперт по банковскому сектору Михаил Столбов уверен, что она закрепится на уровне 5,5-8% годовых.

США планирует вернуть смертную казнь

Федеральные власти США планируют возобновить смертную казнь уже в июле, сообщили на сайте Министерства юстиции. Последний раз смертный приговор на таком уровне приводили в исполнение в 2003 году. С тех пор в стране действовал неофициальный мораторий.

Однако сейчас его решили нарушить — генпрокурор Америки Уильям Барр распорядился привести в исполнение смертные приговоры четырех преступников. Каждый из них был осужден на федеральном уровне — их приговорили к высшей мере наказания за убийство и изнасилование детей.

Казни проведут с использованием препарата, прием больших доз которого вызывает остановку дыхания и приводит к смерти. Возобновление казней генпрокурор назвал «долгом перед жертвами ужасных преступлений», которые совершили эти люди.

Убийство семьи на улице Приорова

Тела четырех человек обнаружили в квартире дома № 38 на улице Приорова в Москве. В полицию обратились соседи, которые услышали выстрелы. Когда правоохранители прибыли на место, стрельба еще продолжалась.

В квартире жила 24-летняя Елизавета Хлюпина с родителями и ребенком — знакомые девушки рассказали «360», что это был ее младший брат. Днем 18 июня к ней в квартиру пришел бывший парень Севастьян Путинцев. Они поругались, после чего молодой человек достал карабин и выстрелил девушке в голову.

На этом убийца не остановился — он застрелил мать Елизаветы и мальчика 2016 года рождения, а потом покончил с собой. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.

Братья не поделили землю и устроили перестрелку в Назрани

Два двоюродных брата их клана Медовых не смогли мирно решить, кому из них принадлежит земельный участок: словесная перепалка между родственниками быстро переросла в массовые разборки. Каждая сторона позвала поддержку — всего в конфликте участвовало около 15 человек. Некоторые из них были вооружены и открыли огонь по противникам.

В результате пятеро человек погибли, в том числе полицейский и сотрудник Росгвардии. Еще несколько — получили ранения различной степени тяжести. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц». Предполагаемых зачинщиков конфликта и подозреваемых уже задержали.