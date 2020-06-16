Смертная казнь вышла на федеральный уровень в США спустя 17 лет. Почему мораторий перестал действовать?

Кого казнят?

Генеральный прокурор США Уильям Барр распорядился привести в исполнение смертные приговоры четырех преступников. Все они осуждены на федеральном уровне. Такую информацию содержит пресс-релиз американского Минюста.

Источник фото: justice.gov

«Четыре убийцы, даты казни которых были установлены сегодня, прошли через полное судебное разбирательство в соответствии с нашей конституцией и законами. Мы обязаны жертвам этих ужасных преступлений и их семьям привести в исполнение приговор, вынесенный нашей системой правосудия», — заявил Барр.

Речь идет о четырех преступниках, которых приговорили к высшей мере наказания за убийство детей. Двоих из них признали виновными в изнасиловании убитых ими несовершеннолетних. Всех их планируют казнить в середине июля и конце августа этого года.

Даниэль Льюис Ли ограбил и жестоко убил семью из трех человек, включая восьмилетнюю девочку. Мужчина застрелил своих жертв, завернул их головы в пластиковые пакеты, замотал их клейкой лентой и сбросил тела в Иллинойский залив. Казнь Ли должна состояться 13 июля 2020 года.

Уэсли Ира Пурки жестоко изнасиловал и убил 16-летнюю девочку. Затем мужчина расчленил и сжег ее тело. Также он столярным молотком забил на смерть 80-летнюю старушку, страдавшую от полиомиелита и передвигающуюся с тростью. Казнь запланирована на 15 июля.

Дастин Ли Хонкен застрелил пять человек — двух мужчин, которые планировали дать показания против него, а также работающую мать-одиночку и ее двух дочерей. Девочкам было 10 и шесть лет. Казнь должна состояться 17 июля.

Кит Дуэйн Нельсон похитил 10-летнюю девочку, катающуюся на роликах перед его домом. После этого мужчина изнасиловал ребенка в лесу за церковью и задушил проволокой. Казнь пройдет 28 августа.

Как закончился мораторий

О решении привести в исполнение высшую меру наказания по отношению к этим людям федеральные власти США заявляли еще 25 июля 2019 года, как написали в The Washington Post. Казнь проведут с использованием препарата, при приеме больших доз которого смерть наступает от остановки дыхания. Возобновление казней генпрокурор США Уильям Барр назвал «долгом перед жертвами ужасных преступлений».

На уровне отдельных штатов смертную казнь не приостанавливали. Она продолжала действовать в 28 штатах. В камерах смертников находятся более 2,5 тысячи человек. Так, в прошлом году казнили 22 человека. Традиционно больше всего казней проводят в Техасе. В федеральных тюрьмах более 60 заключенных ожидают высшей меры наказания.

Неформальный мораторий на проведение смертной казни федеральные власти ввели в 2003 году. Тогда появилось предположение, что инъекция, вводимая осужденным, может приносить им большие страдания. Шесть лет назад после нескольких подобных случаев Барак Обама задумался над введением официального моратория на смертную казнь. Этого не сделали.

Уильям Барр, который еще в 90-е поддерживал смертную казнь, заявил, что правительство последует примеру Джорджии, Техаса и Миссури и изменит состав инъекции, оставив там лишь одно вещество — пентобарбитал. При этом от некоторых веществ пришлось отказаться из-за моральных соображений их производителей, которые не хотели продавать продукцию для высшей меры наказания.

Стоит отметить, что на пост генпрокурора в начале 2019 Барра выдвинул Дональд Трамп, который сам является давним сторонником высшей меры. И именно администрация Трампа объявила о возобновлении смертной казни.