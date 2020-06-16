Поделить землю клана. Как семейный вопрос привел к стрельбе и убийству правоохранителей в Назрани

Как минимум пятеро человек скончались из-за перестрелки в Назрани, еще несколько пострадали. Так завершилась разборка между двумя братьями, которые не смогли решить земельный конфликт. «360» собрал всю информацию, которая известна к этому часу.

Конфликт произошел на Коммунальной улице на окраине Альтиевского административного округа Назрани, Ингушетия. По предварительной информации, два двоюродных брата не смогли мирно решить, кому из них принадлежит земельный участок. В результате словесная перепалка между родственниками превратилась в массовые разборки. В конфликте приняли участие около 15 человек, некоторые из них были вооружены и открыли огонь по противникам.

Подробности происшествия выясняют правоохранительные органы. Пока не известно, сколько участников разборки имело при себе оружие и кто первым открыл огонь. По словам свидетелей, стреляли двое мужчин. Однако в результате перестрелки несколько человек погибли. Сперва СМИ сообщили о трех жертвах, позже эту информацию подтвердил региональный Минздрав. В ведомстве также уточнили, что еще один пострадавший госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, а двоих раненых сейчас оперируют.

Позже «Интерфакс» со ссылкой на источник в медучреждении сообщил, что в результате конфликта скончались четверо человек. Через некоторое время число жертв выросло до пяти — собеседник агентства рассказал, что в больнице умер мужчина, которому проводили сложную операцию. Источник уточнил, что он находился в реанимации Ингушской республиканской клинической больницы в крайне тяжелом состоянии.

По его информации, один человек скончался на месте перестрелки, еще четверо — в больнице. Сейчас в медучреждении остаются еще двое раненых участников конфликта.

Жертвы — полицейский и сотрудник Росгвардии

Telegram-канал «112» сообщил, что от полученных во время перестрелки ранений скончались участковый уполномоченный отдела МВД по Назрани капитан полиции Адам Медов и его двоюродный брат — водитель батальона полиции Управления вневедомственной охраны республиканской Росгвардии.

В Росгвардии подтвердили «Интерфаксу» гибель своего сотрудника.

В результате происшествия пострадал сотрудник Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Ингушетия. С огнестрельным ранением он был доставлен в лечебное учреждение, где впоследствии скончался Росгвардия.

Именно между родственниками клана Медовых и произошел внесудебный конфликт, который позже перерос в перестрелку. Пока не ясно, были ли погибшие родственники противниками или выступали против другого брата. По информации источника «Интерфакса», конфликт в семье длился уже давно. Однако ситуацию усугубил участковый Адам Медов, который ранил своего оппонента ножом. После этого сторонники раненного мужчины открыли огонь по своим противникам.

Зачинщика задержали

Личность предполагаемого зачинщика конфликта уже установили — по версии следствия, это пожилой мужчина Савангерей Медов. Именно он начал земельный спор со своим двоюродным братом. Сейчас его допрашивают полицейские. По информации источника «Интерфакса», о мужчине отзываются как о конфликтном человеке.

Правоохранители уже возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц».

Сейчас полицейские выясняют, имели ли участники разборок разрешение на хранение оружия. На месте работают криминалисты и следователи. Они устанавливают все причины случившегося.