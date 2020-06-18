Вторая волна подкатывает. Некоторые страны вернули ограничения из-за коронавируса

В то время как государства возвращаются к привычной жизни после карантина, некоторые страны вынуждены возвращать ограничительные меры из-за новых вспышек коронавируса. «360» выяснил, чьи власти вернулись к изоляции, почему в этих государствах вновь растет количество зараженных и кто на очереди.

Казахстан

В ближайшие выходные — 20–21 июня — карантинные ограничения усилят в Казахстане. Там ухудшилась ситуация с COVID-19. Это связано с резким ростом числа заболевших после снятия ограничительных мер. Заболели многие важные государственные чиновники, в том числе первый президент Нурсултан Назарбаев.

«К сожалению, последний тест елбасы (лидера нации — прим. „360“) на коронавирусную инфекцию показал положительный результат», — написал пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай в своем Twitter. Тем не менее состояние бывшего главы государства не дает поводов для беспокойства. Политик даже работает, дистанционно.

Теперь сразу в шести городах, в том числе Нур-Султане и Алма-Ате, закроют торговые и развлекательные центры, крупные магазины, закрытые рынки и тренажерные залы. В населенных пунктах, где проживают более 50 тысяч человек, перекроют доступ к паркам и пляжам. Отдельно руководство государства решило позаботиться о тех, кто находится в зоне риска, — пенсионерах. Людям старше 65 лет ограничат выход на улицу. А кафе и рестораны смогу работать исключительно на верандах.

Ограничительные меры в Казахстане вводят уже второй раз. Ранее к ним прибегали 16 марта. С начала июня карантин сняли. Тогда-то количество зараженных и начало резко расти. В стране подтверждены уже более 15,8 тысячи случаев COVID-19.

Китай

Повторно пострадал и Китай. В городе Баодин ввели военное положение из-за COVID-19. Дело в том, что населенный пункт находится в соседней с Пекином провинции. А глава пекинского района Фэнтай Чу Цзюньвэй уже объявил о введении в нем режима военного времени. На доске для разделки импортированного лосося на местном рынке «Синьфади» обнаружили коронавирус. Место закрыли. Однако тесты на коронавирус 45 из 517 посетителей рынка уже дали положительные результаты.

При этом заведующий лабораторией ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, врач-иммунолог Михаил Костинов считает, что в данном случае говорить о второй волне заболевания не стоит. Собеседник «360» отметил, что Пекин как таковой просто еще не болел. Когда в Ухане появился коронавирус, власти установили закрытый режим. Остальной же Китай еще не переболел, поэтому новые зараженные неизбежны.

«Как в США, России и Европе болеют, так и там будут. Они просто это сначала ограничили в рамках одного города, но вирус-то все равно остается, и чувствительность к нему — тоже. Риск заражения остается. Для меня тут ничего нового нет. Все так, как и должно быть. Да, тогда Китай прекрасно сделал карантинное мероприятие. Удержал вирус в рамках одного региона. Но он все равно будет дальше распределяться на другие места и регионы», — подчеркнул врач.

США

Новые очаги коронавируса появляются и в США. Несколько штатов уже сообщили о всплесках заболеваемости COVID-19 после отмены или ослабления ограничительных мер в государстве. Профессор Медицинской школы Университета Вандербильта Уильям Шаффнер и вовсе заявил, что там началась вторая волна заболевания. Об этом он сообщил в эфире CNBC.

Мы открываемся (предприятия начали работать вновь — прим. «360») по всей стране, но многие, многие люди не соблюдают социальное дистанцирование, многие не носят свои маски Уильям Шаффнер профессор Медицинской школы Университета Вандербильта.

При этом некоторые чиновники уверены, что свою роль сыграли и протесты, вызванные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти назвал акции, подобные происходящим сейчас в США, «событиями-суперраспространителями». В Соединенных Штатах зафиксировали самое большое количество случаев заболевания COVID-19 в мире — почти 2,1 миллиона человек.