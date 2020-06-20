Около 270 человек задержали после предвыборных пикетов в Белоруссии

Около 270 человек задержали в различных городах Белоруссии во время предвыборных пикетов. Они нарушили порядок проведения массовых мероприятий и неповиновались полицейским.

Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе МВД республики.

Последние пикеты по сбору подписей для выдвижения политиков на президентских выборах прошли 18–19 июня. В ряде городов Белоруссии они переросли в стихийные акции — жители выстраивались в «цепочки солидарности», выражая таким образом свою поддержку конкурентам действующего президента Александра Лукашенко, а также кандидатам на пост главы республики, которых задержали в ходе избирательной компании.

Итогом таких акций стали задержания белорусов по всей стране. В ведомстве отметили, что в их числе оказались и восемь журналистов — многих уже отпустили.

«В отношении граждан составлены около 270 протоколов об административных правонарушениях, в основном за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также неповиновение законному требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий», — отметили в ведомстве.

Представитель МВД рассказал, что участники массовых мероприятий по закону должны соблюдать общественный порядок, а также выполнять законные требования правоохранетелей. В МВД призвали жителей Белоруссии не нарушать правопорядок и не создавать «конфликтные, провокационные ситуации».

Выборы президента республики запланированы на 9 августа. Ранее основатель компании Tazeros Global рассчитал рейтинг всех кандидатов на пост главы государства. Он выяснил, что действующего лидера республики Александра Лукашенко поддерживает всего 3,8% проанализированной аудитории — 263 тысячи человек из почти семи миллионов. Еще 62,6% потенциальных избирателей ждут нового президента.