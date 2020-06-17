СМИ: подозреваемых в причастности к перестрелке в Назрани задержали

В Назрани произошла перестрелка, жертвами которой стали минимум пять человек. Полиция задержала подозреваемых в причастности к случившемуся. Их допрашивают.

Задержанными оказались местные жители, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Их подозревают в причастности к перестрелке на окраине Назрани», — подчеркнул собеседник агентства.

Он уточнил, что сотрудник Росгвардии, который скончался в больнице от полученного огнестрельного ранения, лично в конфликте не участвовал. В момент перестрелки он находился дома.

«Одна из пуль попала в него. Он получил тяжелую рану, от которой скончался», — пояснил источник.

Конфликт в Назрани начался с имущественного спора: родственники не смогли поделить земельный участок. Словесные перепалки переросли в разборки, в которых оказались замешаны около 15 человек. Произошла перестрелка. Погибли пятеро, в том числе росгвардеец и полицейский, еще несколько человек пострадали. Возбуждено уголовное дело.