Журналист Максим Кононенко, который ведет свой канал в Telegram рассказал «360», что между мессенджером и властями «разыгрывалась какая-то игра». Сперва депутаты предложили отменить блокировку Telegram, затем Дуров заявил, что приветствует эту идею и напомнил, как активно мессенджер борется с террористами.

После чего Роскомнадзор снимает свои ограничения. Безусловно, это такой брачный танец, что за ним стоит, я не знаю Максим Кононенко.

Сотрудничает с властями втайне от пользователей?

Максим Кононенко напомнил, что Роскомнадзор должен был заблокировать Telegram по решению суда. В постановлении сказано, что снять ограничения можно только после того, как мессенджер передаст ФСБ ключи от шифрования. При этом трактовать это предписание можно по-разному, потому что у Telegram есть два уровня шифрования. В первую очередь, речь шла о приватных чатах — для них ключи формируются на устройствах абонентов. Их нет даже у Дурова, поэтому он не мог их предоставить.

Журналист считает, что Роскомнадзор мог разблокировать мессенджер в двух случаях. Либо ведомство решило, что для снятия ограничений достаточно доступа к неприватным чатам, либо Дуров убрал сквозное шифрование приватных чатов и не сказал об этом пользователям.

Telegram-канал «Беспощадный пиарщик» подчеркнул в разговоре с «360», что Павел Дуров никогда не заявлял о своих намерениях сотрудничать с властями.

Мы сравнивали его заявления разных лет. В том числе последние и двухлетней давности. Он всегда заявлял, что Telegram борется с терроризмом, но не хочет предоставлять доступ к переписке своих пользователей «Беспощадный пиарщик».

Об этом же в беседе с «360» напомнил и автор Telegram-канала «Медиатехнолог».

«Роскомнадзор только отметил „готовность Дурова противодействовать терроризму и экстремизму“ — так ведь эта „готовность“ никогда секретом и не была: Telegram всегда блокировал порнографический и экстремистский контент, такие каналы всегда блокировались», — подчеркнул он.

Ничего не изменится?

«Беспощадный пиарщик» уверен, что для их канала разблокировка ничего не изменит. Даже когда мессенджер был под действием ограничений Роскомнадзора, канал работал в соответствии с законодательством и Уголовным кодексом России. Однако авторы «Беспощадного пиарщика» предположили что после снятия всех запретов на использование Telegram и правоохранительные органы начнут работать «хорошо и со взаимным уважением».

«Медиатехнолог» отметил, что никаких проблем с работой мессенджера и раньше не было — все прекрасно работало даже у операторов «большой тройки». Единственные неудобства, которые создавали ограничения — это кратковременные сбои в работе мессенджера, но и они беспрепятственно решались подключением VPN и прокси.

Сейчас ведомство просто делает хорошую мину при плохой игре, ведь за два года они так и не смогли «закрыть» мессенджер ни программными, ни аппаратными средствами. Поэтому и разговоров о передаче ключей шифрования вести не стоит, просто площадка и дальше будет вести внутреннюю модерацию подобно нынешней «Медиатехнолог».

Он уверен, что после отмены блокировки Telegram не изменится абсолютно ничего. Он напомнил, что член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин уверен, что после этого «экономика владельцев каналов станет прозрачнее», а Telegram «станет площадкой для новых медиа».

«Какие основания для этого видит депутат и что он вообще имеет ввиду под „экономикой“ каналов, ведь большинство из них не ведут коммерческую деятельность? Да и Telegram-каналы — это и есть новые медиа. Они не подходят под требования для СМИ, а вести „принудительные“ беседы с авторами не получится. Если владельцы сами не захотят, то никто и не узнает, кто ведет тот или иной канал», — отметил он.

Автор канала «Давыдов.Индекс» Леонид Давыдов рассказал «360», что начало блокировки мессенджера стало прекрасным временем — о Telegram-каналах как о медиа узнали много людей, которые раньше про них не слышали.

Роскомнадзор выступил с отличным пиар-мероприятием. Думаю, хорошо заработали и фирмы, предлагавшие VPN-сервисы. Разблокировка, конечно, не даст такого эффекта, и десакрализирует Telegram — ибо пользователям было интереснее читать «запрещенное», чем теперь «разрешенное» Леонид Давыдов.

«Неожиданная» разблокировка была плановой

Леонид Давыдов отметил, что в последние месяцы количество каналов, которые появились в Telegram, сильно увеличилось. Возросло и число постов.

Это, очевидно, было связано с ожидавшийся разблокировкой. То есть «новость» открытия уже была отыграна платформой заранее Леонид Давыдов.

Такого же мнения придерживается и автор канала «Медиатехнолог». Он отметил, что для тех, кто следил за новостями, это было очевидно. Кроме того, инсайды о скорой разблокировке мессенджера появились уже более месяца назад. И решение Роскомнадзора не имеет никакого отношения к недавним высказываниями Дурова о Google и Apple, а также не повлияло и его негативное отношение к Facebook.

При этом «Беспощадный пиарщик» тоже отметил, что последние заявления Павла Дурованикак не связаны с разблокировкой мессенджера. Авторы канала подчеркнули, что создатель Telegram всегда высказывался резко о коллегах из-за рубежа — это его своеобразный способ привлечь внимание.

«Но можно сказать, что ситуация с отменой запуска валюты внутри Telegram привела к потере инвесторов. Нужно искать нового. Им будет, вероятно, кто-то либо русский, либо с русскими корнями. Деньги нужны. Идет подготовка к этой сделке. В рамках нее и проведена разблокировка», — отметил «Беспощадный пиарщик». В заключении авторы напомнили о долге, который накопился у Дурова из-за необходимости вернуть деньги, вложенные в мессенджер.