Без эскимо и отбеливающих кремов. Почему США заигрались в толерантность и к чему это приведет?
Сложившуюся ситуацию «360» прояснил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.
«Ведь это же коммерческие компании, которые держат нос по ветру. И для реализации своей продукции они готовы идти на такие шаги, чтобы избежать малейшего подозрения на то, что компания производит что-то не то или что в их компании проводится какая-то политика не та. Вот этого они стремятся избегать, но тут ничего, кроме конъюнктуры, я не вижу, ничего абсолютно», — сказал он.
По словам эксперта, подобное наблюдается уже не первый год и не первый раз. Многие компании идут на такие «внешние косметические перемены». Подобные меры нужны для получения федерального контракта. Например, в организациях вводят должности заместителя или вице-президента и отдают их афроамериканцам либо берут необходимое число женщин.
«Чтобы могли сказать: „Да, вот мы в компании проводим соответствующую политику и можем участвовать в тендерах по получению федерального заказа“», — пояснил Рогулев.
По его мнению, такие шаги компаний, по сути, ничего не меняют.
Это подмена реальной борьбы с теми проблемами, которые есть, вот такой косметикойЮрий Рогулевдиректор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ.
Реальность же гораздо сложнее, потому что она связана с социально-экономическими правами и с тем, что афроамериканцы в социально-экономическом плане так и не сравнялись с основными категориями населения, в первую очередь с белыми.
«Как преодолеть это — это все уже гораздо сложнее, чем даже просто принять закон о запрете рабства и дискриминации», — заявил Рогулев.
Попробовать уничтожить социально-экономическое неравенство сложно, тем более в Америке, где эти права не особенно-то и признаются, отметил собеседник «360». Для граждан США в первую очередь важно политическое равенство и соблюдение прав — свободы слова, свободы самовыражения, равенства всех перед законом. «Все, этого достаточно, все это у афроамериканцев есть», — добавил эксперт.
Америка живет с этим уже не одно столетие, и это, конечно, разъедает обществоЮрий Рогулевдиректор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ.
В то же время улучшения заметны налицо, ситуация уже не такая, как раньше. Наблюдаются сдвиги в положении афроамериканцев в политике. Просто все происходит медленно и еще надолго останется с США, заметил Рогулев.
«Все-таки американское общество построено по типу гетто, там компактное проживание расово-этнических меньшинств. А раз компактное проживание, значит, там все — и жилищные условия, и образование, и преступность, и все прочее — в своем котле варится. И это преодолевать гораздо сложнее», — подытожил Рогулев.