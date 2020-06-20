Без эскимо и отбеливающих кремов. Почему США заигрались в толерантность и к чему это приведет?

Dreyer’s решила отказаться от эскимо, чтобы не обижать коренные народы севера. А Quaker Oats, производящая смесь для выпекания блинов и кленовый сироп «Тетя Джемайма», думает сменить свой логотип, на котором изображена афроамериканка. Вдобавок Johnson & Johnson отменила производство кремов с отбеливающим эффектом. Толерантность? Или что вообще сейчас происходит в США?

Сложившуюся ситуацию «360» прояснил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.

«Ведь это же коммерческие компании, которые держат нос по ветру. И для реализации своей продукции они готовы идти на такие шаги, чтобы избежать малейшего подозрения на то, что компания производит что-то не то или что в их компании проводится какая-то политика не та. Вот этого они стремятся избегать, но тут ничего, кроме конъюнктуры, я не вижу, ничего абсолютно», — сказал он.

По словам эксперта, подобное наблюдается уже не первый год и не первый раз. Многие компании идут на такие «внешние косметические перемены». Подобные меры нужны для получения федерального контракта. Например, в организациях вводят должности заместителя или вице-президента и отдают их афроамериканцам либо берут необходимое число женщин.

«Чтобы могли сказать: „Да, вот мы в компании проводим соответствующую политику и можем участвовать в тендерах по получению федерального заказа“», — пояснил Рогулев.

По его мнению, такие шаги компаний, по сути, ничего не меняют.

Это подмена реальной борьбы с теми проблемами, которые есть, вот такой косметикой Юрий Рогулев директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ.

Реальность же гораздо сложнее, потому что она связана с социально-экономическими правами и с тем, что афроамериканцы в социально-экономическом плане так и не сравнялись с основными категориями населения, в первую очередь с белыми.

«Как преодолеть это — это все уже гораздо сложнее, чем даже просто принять закон о запрете рабства и дискриминации», — заявил Рогулев.

Попробовать уничтожить социально-экономическое неравенство сложно, тем более в Америке, где эти права не особенно-то и признаются, отметил собеседник «360». Для граждан США в первую очередь важно политическое равенство и соблюдение прав — свободы слова, свободы самовыражения, равенства всех перед законом. «Все, этого достаточно, все это у афроамериканцев есть», — добавил эксперт.

Америка живет с этим уже не одно столетие, и это, конечно, разъедает общество Юрий Рогулев директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ.

В то же время улучшения заметны налицо, ситуация уже не такая, как раньше. Наблюдаются сдвиги в положении афроамериканцев в политике. Просто все происходит медленно и еще надолго останется с США, заметил Рогулев.

«Все-таки американское общество построено по типу гетто, там компактное проживание расово-этнических меньшинств. А раз компактное проживание, значит, там все — и жилищные условия, и образование, и преступность, и все прочее — в своем котле варится. И это преодолевать гораздо сложнее», — подытожил Рогулев.