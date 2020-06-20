Рейтинг Лукашенко упал. Белорусы ждут нового президента

Основатель компании Tazeros Global Systems Артур Хачуян рассчитал рейтинг всех кандидатов на пост президента Белоруссии. Не оставил без внимания он и нынешнего лидера республики Александра Лукашенко, который тоже участвует в выборах.

Результаты исследования Хачуян опубликовал на официальном сайте компании.

Аналитик проанализировал данные 6,93 миллиона пользователей из Белоруссии — более чем две трети населения республики. Согласно подсчетам Национального статистического комитета страны, по данным на январь 2020 года, в Белоруссии проживает 9,4 миллиона человек.

Глава Tazeros Global Systems брал в расчет только аккаунты реальных людей, которые зарегистрированы в различных социальных сетях. Он не анализировал пользователей без аватарок или осмысленных публикаций. Чтобы рассчитать рейтинг кандидатов на пост президента Белоруссии, Хачуян основывался на информационном пространстве за последние три месяца.

Анализ показал, что за новый срок действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко выступают только 3,8% от числа изучаемых пользователей — это 263 тысячи человек. При этом 62,6% потенциальных избирателей считают, что пост главы республики должен занять другой человек, а Лукашенко пора уйти. Такого мнения придерживаются 4,3 миллиона человек — больше половины от всего населения Белоруссии.

Большая часть изученной аудитории поддерживает Виктора Бабарико — 53,9%. Против того, чтобы он стал управлять страной, выступает 19,3%.

72% пользователей социальных сетей готовы пойти на выборы и голосовать за любого кандидата, кроме действующего президента страны. Еще 7,2% аудитории испытывают давление со стороны работодателей — их заставляют отдать свои голоса за Лукашенко. Почти миллион белорусов — 14,1% опрошенной аудитории — готовы участвовать в акциях протеста. Они разгорелись по всей стране из-за ситуации, которая сложилась во время предвыборной кампании. Почти все конкуренты Лукашенко, которые участвуют в выборах, задержаны, в том числе наиболее популярные среди избирателей. Речь идет о банкире Викторе Бабарико и блогере Сергее Тихановском.