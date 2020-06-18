Конкурента Лукашенко на президентских выборах задержали, другие отказались от участия. Белоруссия закипает

В Белоруссии задержали кандидата на пост президента Виктора Бабарико. Его арестовали, когда он поехал сдавать собранные подписи. Что известно о потенциальном президенте — в материале «360».

Выборы президента в Белоруссии пройдут 9 августа. До 15 мая кандидаты должны зарегистрировать инициативные группы. К сбору подписей допустили 15 человек. До 19 июня они должны собрать не менее 100 тысяч.

Кто такой Бабарико?

Бабарико до выдвижения в президенты был руководителем «Белгазпромбанка», перед подачей заявки он уволился. Свою карьеру в банке он начал в 1995 году.

Выдвиженец также занимался меценатской деятельностью — поддерживал проекты в сфере культуры. В последнее время он активно критиковал государственную систему управления, но вместе с тем не адресовал претензии лично Лукашенко.

В своем Facebook Бабарико пишет, что хорошо понимает «правила игры» и не рассчитывает победить, намекая на фальсификацию.

С чего все началось

11 июня в головном офисе «Белгазпромбанка» провели обыск. Департамент финансовых расследований КГК начал расследовать уголовное дело по уклонению от уплаты налогов в особо крупном размере и о легализации крупных средств, полученных незаконным путем.

Сам Бабарико заявил, что эта ситуация носит политический характер. Он посчитал это «рейдерским захватом со стороны белорусского государства».

Днем 18 июня Бабарико поехал сдавать собранные в рамках предвыборной акции подписи и исчез. Как сообщил оперативный штаб, кандидату удалось собрать 425 тысяч подписей. Спустя несколько часов его обнаружили в департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии.

Его задержали по подозрению в финансовых махинациях Белгазпромбанка. Следователи считают, что Бабарико организовал преступную деятельность и пытался скрыть следы. Адвоката к нему не пускают. Защитник уже подал жалобу в Генеральную прокуратуру Белоруссии.

По словам главы КГК Ивана Тетеля, сейчас комитет проверяет махинации с векселями на сумму свыше 60 миллионов долларов США. Помимо этого, сотрудники выявили «отмывочные» схемы. Глава комитета госконтроля заявил, что со счетов Белгазпромбанка за несколько лет перевели более 430 миллионов долларов США в латвийский банк ABLV. Кроме этого, сотрудников Белгазпромбанка обвиняют в оформлении фиктивных кредитов с последующей передачей денег третьим лицам за проценты. Всего по делу задержаны 20 сотрудников Белгазпромбанка.

Другие кандидаты

В отношении других кандидатов также ведутся расследования. Самым громким делом за последнее время было задержание блогера Сергея Тихановского. Его арестовали 29 мая из-за потасовки во время сбора подписей. На его место встала его жена. Сбор подписей продолжился за ее кандидатуру. Сама женщина заявляется, что из-за участия в избирательной кампании в ее адрес поступают угрозы.

На днях свою кандидатуру сняла зампредседателя Ассоциации грузоперевозчиков «Регион 8» Наталья Кисель. Она заявила, что изначально и не планировали дальше идти, чем сбор подписей. На вопрос о мотивах инициативная группа ответила, что «хотелось озвучить свои вопросы и проблемы».

В конце мая отказался участвовать в выборах депутат нижней палаты парламента и председатель Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич. Он снял свою кандидатуру в пользу действующего главы республики Александра Лукашенко.

Что дальше

Между тем в Белоруссии проходит пикет в поддержку оппозиционных кандидатов в президенты. Жители выходят на улицы, чтобы выразить свое недовольство относительно их арестов.

В Telegram просачиваются видео с демонстраций. Люди стихийно выходят в разных местах. Автомобилисты поддерживают происходящее.

По данным Telegram-канала Аtео, несмотря на позднее время, люди не спешат расходиться. Власти подтягивают на улицы сотрудников полиции.