Проверили вакцину на себе. Кто из известных россиян уже привился от COVID-19

Российские медики продолжают набирать добровольцев для пострегистрационных испытаний вакцины «Спутник V». Тем временем первопроходцы уже получили первую дозу препарата от коронавируса и не заметили никаких осложнений. Среди них были и известные россияне.

Президент Владимир Путин 11 августа сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Российский препарат «Спутник V» показал свою эффективность и прошел все необходимые проверки. Одной из первых испытавших на себе вакцину была дочь главы государства.

«[Вакцина] формирует стойкий антительный и клеточный иммунитет, я это тоже хорошо очень знаю, поскольку одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. Думаю, в этом смысле она поучаствовала в эксперименте», — рассказал Путин во время совещания с членами правительства.

Он добавил, что его дочь прошла вакцинацию уже дважды. После первого введения препарата у нее поднялась температура до 38 градусов, но уже на следующий день снизилась до 37.

«И все. После второго укола, второй прививки тоже температура немного поднялась, но все потом сошло на нет, чувствует себя хорошо и титры [антител к коронавирусу] высокие», — подчеркнул Путин.

По словам президента, у многих прошедших вакцинацию от коронавируса врачи не увидели никаких проявлений. Прививки проходили так, будто в организм ничего и не вводили.

После регистрации «Спутника V» Центр имени Гамалеи и компания «Биннофарм» начали массовое производство лекарства. За месяц планировалось выпустить достаточное количество препарата для начала вакцинации первых добровольцев.

Сергей Шойгу

В начале августа министр обороны России Сергей Шойгу решил поучаствовать в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса. В медкабинете главу военного ведомства попросили присесть в кресло, а затем сделали прививку. Вся процедура заняла меньше минуты. Шойгу с улыбкой поблагодарил врача за укол.

«Отвечая на вопросы своих коллег из зарубежных стран, Сергей Шойгу сообщил, что недавно сделал прививку отечественной вакциной от новой коронавирусной инфекции», — сообщили затем в Минобороны на совещании министров обороны СНГ, ОДКБ, ШОС и Сербии в подмосковном парке «Патриот».

Сам Шойгу отметил, что в российской армии первыми вакцинацию от коронавируса пройдут военные медики и командиры.

Сергей Собянин

Показать пример коллегам захотел и мэр Москвы Сергей Собянин. Он тоже прошел вакцинацию от коронавируса, о чем потом сообщил на совещании с президентом Владимиром Путиным.

«Для того, чтобы придать тонус моим коллегам, самому быть уверенным, что у нас вообще открылось окно возможностей в этой ситуации, что у нас действительно в России появилась хорошая наша отечественная вакцина, я принял решение <…> и я прошел, что называется, уже почти половину всей большой стадии», — рассказал глава столицы.

Он подчеркнул, что чувствует себя нормально, и выразил надежду, что так и будет продолжаться. Практически никаких последствий после укола мэр не почувствовал. Как и от обычной прививки против гриппа, у Собянина немного болела голова и полдня ощущалась некая тяжесть.

«Но самое главное для меня — это дало уверенность, что мы правильно делаем. Это очень важно для всех исполнителей этой программы», — заключил столичный мэр.

Пострегистрационные исследования на добровольцах планируют начать в Москве уже на следующей неделе. Для этого в городе уже подготовили всю инфраструктуру и открыли свободный доступ для записи желающих привиться. Всего за несколько дней записались более пяти тысяч человек. Всего в тестах поучаствуют около 40 тысяч добровольцев.

Владимир Жириновский

Со всей серьезностью к вакцинации подошел лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Во время процедуры политик был очень сосредоточен, а сразу после прививки сравнил ситуацию с COVID-19 в России и США.

«Наша вакцина самая лучшая в мире, мы раньше всех сделали, и вся Россия должна быть здоровой. Пусть американцев нам не жалко, но там миллионы заразились и миллионы действительно погибнут. У нас результат лучше», — отметил лидер фракции.

Руководитель пресс-службы ЛДПР в Госдуме Александр Дюпин уточнил ТАСС, что Жириновского теперь ждет второй укол. Оставшуюся часть препарата ему введут в конце сентября. После этого врачи будут в течение полугода следить за изменением состояния здоровья политика.

Денис Мантуров и Марат Хуснуллин

Еще одним привившимся от COVID-19 стал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он сообщил, что во время вакцинации не лежал в больнице, а перенес всю процедуру на ногах. При этом глава Минпромторга каждый день звонил директору НИЦ имени Гамалеи Александру Гинцбургу и описывал свое состояние.

«В первый вечер чуть-чуть поднялась температура. На второй день за счет того, что организм потребляет большое количество глюкозы, чуть-чуть почувствовал затылок. На третий день вообще ничего не чувствовал. Сегодня уже более двух недель прошло, могу сказать, что ничего в организме не поменялось», — отметил Мантуров.

Он пояснил, что решил сделать укол, чтобы не выпасть из рабочего процесса в случае инфицирования. По словам министра, ему приходится часто ездить по регионам, общаться с людьми и приходить на различные мероприятия. Кроме того, Мантуров захотел не создавать дискомфорта тем, кто боится коронавируса, и быть максимально защищенным самому.

Получил препарат и вице-премьер Марат Хуснуллин. О прохождении вакцинации он сообщил подписчикам в Twitter. «Мне сделали прививку от ковида, но меры предосторожности надо всем соблюдать!» — написал он.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что вакцина во время испытаний доказала свою безопасность и эффективность. Министр сам планирует пройти вакцинацию. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров, в свою очередь, отмечал, что если человек хочет получить гарантию не заразиться коронавирусом, то необходимо привиться.