«Чтобы придать тонус коллегам»: Собянин сделал прививку от COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин сделал прививку от коронавируса. Об этом он сообщил на совещании с президентом Владимиром Путиным.

«Для того, чтобы придать тонус моим коллегам, самому быть уверенным, что у нас вообще открылось окно возможностей в этой ситуации, что у нас действительно в России появилась хорошая наша отечественная вакцина, я принял решение <…> и я прошел, что называется, уже почти половину всей большой стадии», — привела слова Собянина пресс-служба Кремля.

Глава столицы подчеркнул, что чувствует себя нормально, и выразил надежду, что так и будет продолжаться. По словам Собянина, главным для него стало то, что вакцинация дала уверенность в правильности действий властей.

«Это очень важно для всех исполнителей этой программы», — заключил мэр города.

Ранее директор Института имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов сообщил, что вакцину от коронавируса «Спутник V» уже развезли по медицинским центрам. В ближайшее время медики проведут вакцинацию добровольцев, участвующих в пострегистрационных испытаниях препарата. В Москве добровольцев начнут прививать начиная с 5 сентября.