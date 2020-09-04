Глава Института Гамалеи назвал сроки вакцинации большинства россиян

Он пояснил, что исходит из возможности производств, где изготавливается препарат. По его словам, только после вакцинации большей части населения можно начать говорить о начале экспорта лекарства другие страны.

«После этого те мощности, которые у нас будут работать и будут производить данный препарат, возможен уже экспорт живой вакцины за рубеж», — заявил он.

По словам Гинцбурга, разработанный в Институте Гамалеи препарат позволяет выработать в организме достаточное количество антител для противостояния любому количеству коронавируса. Такие данные показали анализы добровольцев, которые принимали участие в испытаниях до регистрации.

Вакцина «Спутник V» стала первым в мире зарегистрированным препаратом от коронавируса. На следующей неделе в Москве начнется новый этап испытаний, в котором примут участие 40 тысяч человек. Как заявил мэр российской столицы Сергей Собянин, проверка будет идти параллельно с вакцинацией граждан. По словам градоначальника, сам он уже получил прививку. За добровольцами после постановки уколов специалисты будут наблюдать на протяжении полугода при помощи сервисов телемедицины.

Минздрав уже назвал группы россиян, которые имеют приоритетное право получить прививку от коронавируса. Речь идет о медиках, учителях, полицейских, студентах, призывниках и других. Вакцина предусматривает два укола с разницей в три недели. Перед процедурой пациента ждет медицинский осмотр, если врачи обнаружат повышенную температуру, то прививку ставить не будут.