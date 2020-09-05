Путин назвал ключевое решение в борьбе с пандемией коронавируса

Глава Российского государства ответил на вопрос, помогло ли в борьбе с коронавирусом решение наделить власти на местах дополнительными полномочиями.

«Конечно, сработало! Нельзя было всех под одну гребенку причесать. Это привело бы или к тому, что мы бы задушили вообще всю экономику или пропустили удары коронавирусной инфекции», — заявил Путин.

Президент напомнил, что Россия — самая большая страна в мире. У людей очень разные условия жизни, а у экономики разные условия функционирования и разная структура. По словам Путина, российскую стратегию наделения особыми полномочиями глав регионов взяли на вооружение многие страны.

Вопрос координации на федеральном и региональном уровнях стал ключевым в борьбе с коронавирусом.

Во время пандемии власти регионов получили возможность принимать самостоятельные решения исходя из эпидемической ситуации, возможностей здравоохранения и состояния экономики.

По последним данным, российские медики выявили 1 020 310 случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом за все время пандемии умерли 17 759 человек.