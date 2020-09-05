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    05 сентября 2020, 12:02

    Путин назвал ключевое решение в борьбе с пандемией коронавируса

    Андрей Иванов

    Российская экономика выдержала удар коронавируса благодаря тому, что губернаторы получили дополнительные полномочия в период пандемии. Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».
    Путин назвал ключевое решение в борьбе с пандемией коронавируса

    Глава Российского государства ответил на вопрос, помогло ли в борьбе с коронавирусом решение наделить власти на местах дополнительными полномочиями.

    «Конечно, сработало! Нельзя было всех под одну гребенку причесать. Это привело бы или к тому, что мы бы задушили вообще всю экономику или пропустили удары коронавирусной инфекции», — заявил Путин.

    Президент напомнил, что Россия — самая большая страна в мире. У людей очень разные условия жизни, а у экономики разные условия функционирования и разная структура. По словам Путина, российскую стратегию наделения особыми полномочиями глав регионов взяли на вооружение многие страны.

    Вопрос координации на федеральном и региональном уровнях стал ключевым в борьбе с коронавирусом.

    Во время пандемии власти регионов получили возможность принимать самостоятельные решения исходя из эпидемической ситуации, возможностей здравоохранения и состояния экономики.

    По последним данным, российские медики выявили 1 020 310 случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом за все время пандемии умерли 17 759 человек.

    Новости SMI.FM