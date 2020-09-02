Жириновский привился от COVID-19. Видео

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделал прививку от коронавируса. Заодно он сравнил ситуацию с COVID-19 в России и США.

«Наша вакцина самая лучшая в мире, мы раньше всех сделали, и вся Россия должна быть здоровой. Пусть американцев нам не жалко, но там миллионы заразились и миллионы действительно погибнут. У нас результат лучше», — заявил Жириновский.

Россия первая в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Об этом 11 августа объявил президент РФ Владимир Путин. Препарат получил название «Спутник V». Позже российский лидер сообщил, что еще одна вакцина от коронавирусной инфекции должна появиться в стране уже в этом сентябре.

Известно, что в Москве людей начнут прививать с 5 сентября. Однако речь идет пока о добровольцах. Всего для пострегистрационных исследований ищут 40 тысяч участников старше 18 лет.

Что касается массовой вакцинации, то она начнется не раньше ноября-декабря. Именно тогда препарат должны доставить в регионы. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В первый день осени стало известно, что в России зарегистрировано более одного миллиона случаев коронавируса. За весь период эпидемии в стране заразились 1 000 048 человек. Из них с болезнью справились 815 705. Жертвами COVID-19 стали 17 299 больных.