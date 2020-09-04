Первая партия вакцины от коронавируса поступила в 3 поликлиники Москвы

«Сегодня в московские медицинские организации поступила первая партия вакцины от коронавируса для пострегистрационных исследований. Первопроходцами стали городские поликлиники № 2, № 220 и № 62», — приводит агентство слова Раковой.

Заместитель мэра добавила, что московские медицинские учреждения полностью готовы к пострегистрационному тестированию препарата, которое стартует на следующей неделе.

Хранить вакцину нужно в особых условиях, поэтому для поликлиник закупили специальные морозильники, которые поддерживают температуру до -40 градусов. Московские медики будут следить за состоянием добровольцев после прививок в течение полугода. Принять участие в исследовании вакцины может любой совершеннолетний россиянин с московским полисом ОМС, который вообще не болел COVID-19 и не болел ОРВИ за две недели до прививки. Беременных женщин к исследованию не допустят.

Ранее британский медицинский журнал The Lancet опубликовал материал об испытаниях российской вакцины от коронавируса. Это свидетельствует о международном признании препарата «Спутник V».