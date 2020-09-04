«Невероятно красиво». Шойгу перечислил лучшие места для туризма в России

Осенью самое лучшее место для отдыха в России — Камчатка. Зимой путешественникам стоит отправиться в Саяны, а весной можно посмотреть ледоход на Енисее или Лене. Об этом рассказал президент Русского географического общества Сергей Шойгу.

«Осенью — на Камчатку. Невероятно красиво… Зимой — смотря какие пристрастия. У меня есть коллега — он большой любитель ходить по северу Таймыра зимой на снегоходах. Если люди хотят покататься на лыжах — в Саянах одна из самых протяженных горнолыжных трасс рядом с плотиной», — привело РИА «Новости» слова Шойгу.

Он добавил, что любителям лыж можно также съездить в национальный парк «Зигальга» или природный парк «Ергаки». Там на протяжении девяти месяцев лежит снег, а погода не такая суровая, как бывает в горах повыше. Летом Шойгу посоветовал сплавляться по рекам.

«Шикарное занятие. А можно на Шантарских островах за китами наблюдать. Весной — туда, где есть возможность поймать мощный ледоход, там, где жизнь просыпается. В это время надо ехать на Енисей, Лену», — отметил он.

По словам президента РГО, на этих реках весной хорошее солнце. Можно увидеть, как над водой поднимается испарина, а Ленские столбы стоят в мареве. Шойгу подчеркнул, что такой красоты в Европе понаблюдать не удастся, так как там весна — «это лютики-подснежники».