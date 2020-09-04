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    04 сентября 2020, 14:40

    Шойгу сделал прививку от коронавируса

    Дарья Бунякова

    Министр обороны России Сергей Шойгу сделал прививку от COVID-19. Об этом сообщили в военном ведомстве.

    «Отвечая на вопросы своих коллег из зарубежных стран, Сергей Шойгу сообщил, что недавно сделал прививку отечественной вакциной от новой коронавирусной инфекции», — привело РИА «Новости» сообщение Минобороны.

    По словам самого Шойгу, первыми вакцинацию от коронавируса в российской армии пройдут военные медики и командиры.

    Ранее о вакцинации президенту Владимиру Путину сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города отметил, что сделал прививку, чтобы придать тонус своим коллегам. Кроме того, столичный мэр решил лично убедиться в действии российского препарата.

    Первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавиурса 4 сентября презентовали главам оборонных ведомств стран СНГ, ОДКБ, ШОС и Сербии. Мероприятие прошло в подмосковном парке «Патриот».

    Как отмечал Собянин, уже на следующей неделе в столице стартуют пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса. В тестах примут участие добровольцы.

    Новости SMI.FM