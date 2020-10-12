Роспотребнадзор: вакцина «Вектора» подойдет пожилым людям и хроническим больным
Новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», входящий в структуру Роспотребнадзора, создал вакцину «ЭпиВакКорона». Ее планируют зарегистрировать 15 октября. Первой зарегистрированной в мире вакциной стал российский препарат «Спутник V», разработанный Центром имени Гамалеи.
Попова рассказывала, что сама привилась вакциной центра «Вектор». В ведомстве считают, что эта прививка «лучше всего подойдет людям старшего возраста, людям с хроническими заболеваниями», заявила она «Российской газете».
В вакцине нет живого белка, а также фрагментов вируса. Поэтому препарат не вызывает аллергических реакций, добавила глава Роспотребнадзора.
«Мы тщательно контролировали результаты на всех стадиях исследований. Аллергической реакции не было ни одной», — сообщила Попова.
У нее самой сезонная аллергия на пыльцу, но после введения препарата «ни субъективной, по моим ощущениям, ни объективной, по результатам лабораторных исследований», реакции не последовало.