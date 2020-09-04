В своем заявлении он уточнил, что это объясняется принимаемыми мерами безопасности. Ситуацию с заболеванием коронавирусной инфекции в целом по России он оценил как стабильную с положительной динамикой.

В частности, министр уточнил, что количество пациентов в больницах за лето сократилось в два раза. В стационарах на лечении находятся около 90 тысяч человек, из которых более 2,5 тысяч подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Напряженной остается ситуация в 30 регионах. Преимущественно это северные субъекты, где много вахтовиков.

В пятницу, 4 сентября, количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России вновь превысило пять тысяч впервые с 15 августа. Диагноз подтвердился у 5110 человек из 84 регионов.

Вице-премьер Татьяна Голикова успокоила, что такие «качели» в виде роста и снижения новых выявленных случаев связаны с тем что продолжается работа по выявлению и профилактике новых случаев.

Она отметила, что опыт прошлых месяцев показал, что российская медицина способна справиться с пандемией без остановки плановой помощи. Голикова подчеркнула, что сейчас власти выстраивают работу таким образом, чтобы не допустить повторения самоизоляции граждан и закрытия предприятий.

На этой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о возобновлении авиасообщения с Египтом, Мальдивами и Объединенными Арабскими Эмиратами. Таким образом количество стран, куда россияне могут отправиться увеличилось до шести. Ранее российские самолеты начали летать в Турцию, Великобританию и Танзанию.