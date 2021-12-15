Скандальный пранкер заехал на машине в ТЦ и попал на проверку. Это не первая выходка Литвина

Блогер Михаил Литвин снова стал героем скандальных новостей. Несмотря на лишение прав, он покатался на машине по торговому центру в Подмосковье. Возможно, блогер согласился сняться в рекламе, потому что нуждается в деньгах: у Литвина намечается свадьба.

Поездку Литвинова по ТЦ проверят

Михаил Литвин проехал на автомобиле по торговому центру в Одинцове. Несмотря на то, что блогер был лишен водительских прав, он под бодрую рождественскую музыку уверенно катался на красном BMW, разглядывая витрины с одеждой и сбив новогоднюю елку по пути в ресторан ТЦ.

Как позже пояснила пресс-секретарь ТЦ Юлия Парадо, это была рекламная акция: блогер разъезжал по торговому центру «Вегас Кунцево» в рамках постановочных съемок. Все происходило ночью, когда на территории площадки не было посетителей. По сценарию Литвин сообщал в камеру, что заехал за подарками к Новому году.

В местной ГИБДД креатива не оценили. Видео в интернете стало поводом для возбуждения дела об административном правонарушении по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ. В рамках расследования полицейские изъяли записи камер видеонаблюдения и опросили очевидцев. Прокуратура также организовала проверку соблюдения требований законодательства, она оценит законность распространения видеоролика.

Яркие моменты жизни блогера Литвина

Стоит отметить, что Михаил Литвин уже не первый раз привлекает к себе внимание дорожной полиции. В нынешнем феврале блогер якобы перепутал педали и на своем автомобиле Porsche Taycan Turbo S за 15,6 миллиона рублей протаранил витрину московского автосалона.

Права у блогера отобрали в начале июня этого года: весной он выехал на встречную полосу с односторонним движением в районе Пресненской набережной. Суд на четыре месяца освободил Литвина от возможности управлять автомобилем. Тогда Литвин переключился на вертолеты — полетал над Подмосковьем с мужчиной, которого примотал скотчем к нижней части фюзеляжа.

В августе блогер купил за один миллион рублей автомобиль, припаркованный у входа в ресторан, и въехал на нем в заведение, протаранив несколько столов. В ГИБДД посмотрели ролик с погромом и начали проверку.

В прошлом году вместе с Эдвардом Билом Литвин прославился тем, что сбросил с обрыва в карьер старый Mercedes. После конфликта с менеджерами этой автокомпании блогер за городом сжег свой Mercedes стоимостью 13 миллионов рублей. По словам Литвина, автомобиль постоянно ломался и официальный дилер не смог устранить поломку.

Блогер, спортсмен, жених и гуру

При такой насыщенной жизни сведений о Михаиле Литвине довольно немного. Известно, что он родился в 1999 году в Южно-Сахалинске. В школе посещал спортивные секции и увлекался футболом. После последнего звонка Михаил решил не продолжать обучение, а поехал покорять Москву, сообщил сайт Gayazovblog.ru.

Уже в столице Литвин завел свой видеоблог в YouTube в ноябре 2016 года. Основу контента составляли пранки, которые понравились публике. Аудитория блога начала быстро расти: уже к началу 2017-го канал собрал свой первый миллион зрителей. Сегодня на канале более восьми миллионов подписчиков и более 14 миллионов в Instagram.

Михаил Литвин охотно кооперируется с другими блогерами, не брезгует рекламой и поддерживает спорт. В июле 2020 года он создал футбольный клуб «Сахалинец» и пригласил туда тренером звезду «Локомотива» Юрия Дроздова. Команда довольно успешно выступила на чемпионате Москвы среди любительских клубов, писал Eurosport.

Осенью на московском стадионе «Сапсан Арена», после того как его команда обыграла «Амкал», блогер вышел на поле и сделал предложение своей девушке Юлии Бичан. Девушка ответила согласием. Правда, многие друзья Литвина не в восторге от пассии блогера и поговаривают о ее сомнительном прошлом, рассказал сайт Popcake.tv.

Источник фото: Instagram.com

Не так давно блогер-миллионник рассказал о решении открыть курсы по обучению будущих миллионеров. По словам Литвина, за 21 день топовые предприниматели научат участников, как обогатиться на маркетплейсах. Цена полного курса всего девять тысяч рублей, но тех, кто успеет оплатить раньше, ждет 50-процентная скидка, рассказал сайт Secretmag.ru.

Блогеру ничего не грозит

Автоюрист Игорь Стремоусов в разговоре с «360» отметил, что прокуратура проверит, насколько полно и надлежащим ли образом исполняется решение суда по лишению водительских прав Литвина. Пока речь не идет о том, что ему вменяется еще какое-либо правонарушение.

«Данный ролик постановочный, и его готовили для развлекательного контента. Прокат блогера на автомобиле по ТЦ является частью сценария — то есть съемки специально спланированы. Данный контент был записан и согласован с ТЦ, который был освобожден от случайных прохожих, закрыт», — сказал Игорь Стремоусов.

По мнению адвоката, при таких условиях вряд ли найдутся основания для привлечения Литвина к какой-либо ответственности. Блогер не разъезжал по общественным местам и не создавал общественную опасность, тут нельзя вести речь о безопасности дорожного движения, поскольку его в ТЦ просто нет. Доказать это будет довольно легко.

«Михаилу Литвину, чтобы доказать, что это были съемки развлекательного контента, нужно прокомментировать саму запись и представить документы, планы, согласования на подобную съемку, переговоры, сценарий, то есть все то, что свидетельствовало бы о подготовке такого проекта. Думаю, такая переписка и документы у него есть», — заключил автоюрист.