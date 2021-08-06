Лишенный прав блогер Литвин разгромил на машине ресторан. Новая выходка может дорого ему обойтись

Михаил Литвин, которого в начале лета лишили прав, купил автомобиль и въехал на нем в ресторан. Но такие выходки лишь привлекают подписчиков хулигана. Психологи считают, что секрет такой популярности кроется в человеческой зависти.

Михаил Литвин решил напомнить о себе громкой выходкой. На входе в ресторан он за один миллион рублей купил приглянувшийся ему автомобиль. После блогер лихо въехал на нем в заведение, протаранив несколько столов. При этом Литвин, громко ругаясь, заявил, что у него хватит денег на то, чтобы разнести не только купленную машину, но и сам ресторан.

Видео с погромом блогер разместил в своем Instagram. В результате Госавтоинспекция Москвы инициировала проверку. Особенно их заинтересовал тот факт, что гражданин, который передвигался на автомобиле в помещении бара, был лишен права управления транспортными средствами.

Права Литвин потерял в начале июня этого года. В апреле он вылетел на встречную полосу с односторонним движением в районе Пресненской набережной. Суд Пресненского района Москвы на четыре месяца лишил блогера прав управления автомобилем, сообщил ТАСС. Похоже, это был единственный случай, когда Литвин не отделался штрафом.

YouTube вместо вуза

Михаил Литвин родился в 1999 году в Южно-Сахалинске. В школе посещал спортивные секции и увлекался футболом. После последнего звонка Михаил решил не продолжать обучение, а поехал покорять в Москву. Литвин завел свой видеоблог на YouTube. Основу контента составляли пранки, которые понравились публике, аудитория блога начала расти, пришли рекламодатели — и появились деньги.

Вместе с другим известным пранкером, Эдвардом Билом, Литвин сбросил с обрыва старый Mercedes. По пути парни снимали, как ехали на автомобиле по бездорожью, нарушая ПДД. От машины отвалились бампер и разные запчасти, но ее все-таки пригнали к Дзержинскому карьеру в Люберецком районе и утопили. Местные жители шутку не оценили.

В другой раз полиция все-таки задержала Литвина. Сотрудник агентства недвижимости заметил на парковке Кутузовского проспекте два автомобиля. В багажнике одного из них можно было заметить девушку, у которой одежда была испачкана чем-то похожим на кровь. Прибывшие полицейские забрали с собой всех участников розыгрыша и заставили писать объяснительные.

Шутки с огнем и вертолетом

Следующая выходка была «с огоньком». После конфликта с менеджерами компании Mercedes-Benz блогер выехал за город и сжег свой автомобиль Mercedes-AMG GT 63 S стоимостью 13 миллионов рублей. По словам Литвина, вскоре после покупки автомобиль начал постоянно ломаться и официальный дилер не смог устранить поломку.

В нынешнем году Михаил Литвин также мелькал на страницах хроник о происшествиях. В феврале он якобы перепутал педали и на своем автомобиле Porsche Taycan Turbo S за 15,6 миллиона рублей протаранил витрину московского автосалона. После ДТП блогер подробно заснял все на видео и выложил на своей странице.

В мае блогер прокатил на вертолете Robinson R44 приятеля, примотав его скотчем к нижней части фюзеляжа. Для Литвина и его знакомого все закончилось хорошо, а вот в отношении пилота вертолета СК возбудил уголовное дело. Вертолет изъяли, летчика отстранили от полетов.

Денег хватит на все

По сведеньям других блогеров, основной доход Литвину дают реклама и партнерская программа от канала на YouTube (свыше пяти миллионов подписчиков), реклама в Instagram (более трех миллионов подписчиков) и пресловутые «ставки на спорт» — канал, где блогер якобы советует выигрышные ставки фанатам, пишет автор дзен-канала «Блог о блогерах».

Видеоплатформа приносит ежемесячно примерно 3500 долларов, плюс дважды в месяц появляются рекламные интеграции — и это дает еще 200 тысяч рублей. Букмекерские конторы приносят Литвину около 17 миллионов рублей в месяц. Суммарный же доход блогера оценили в 27 миллионов рублей.

Такие заработки позволили Литвину не только легко менять машины, но и летом 2020 года создать футбольный клуб «Сахалинец». Тренером туда пригласили Юрия Дроздова из «Локомотива». В социальных сетях у клуба более миллиона подписчиков, он обошел по их количеству такие известные клубы, как «Зенит» и «Спартак».

Ответит по всей строгости

Автоюрист Георгий Холманский в разговоре с «360» выразил уверенность, что блогер будет отвечать за свои поступки в соответствии с законодательством. При этом абсолютно не важно, сколько он проехал: роль играет сам факт того, что Литвин сел за руль, будучи лишенным прав.

«Действия молодого человека, скорее всего, будут квалифицированы по статье 264.1 УК РФ. Она предусматривает меру наказания от штрафа, сумма которого начинается от 200 тысяч рублей (это минимальное наказание), до лишения свободы до двух лет», — пояснил Георгий Холманский.

Что же касается разгромленного ресторана, то Литвину могут не помочь отсутствие претензий со стороны хозяев заведения. По мнению юриста, тем, кто будет производить доследственную проверку, предстоит оценить масштаб деятельности Литвина и возможный состав преступления.

«Это либо умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, либо хулиганство, статьи 167 и 213 соответственно. Второе вероятнее. Особенно учитывая видеосъемку происходящего, цинизм и публичность поступка», — сказал Георгий Холманский.

Секрет успеха пранка

Психолог, доктор наук Андрей Зберовский объяснил «360» феномен популярности блогеров-скандалистов. По мнению эксперта, подавляющему большинству людей ежедневно кажется, что их притесняют, кто-то богаче их и успешней. Люди постоянно живут в некомфортном психологическом состоянии зависти и озлобления на окружающих.

«Мы часто ощущаем, что кругом все враги — в метро, в правительстве, на работе. Люди вокруг очень сильно раздражают. И блогеры предлагают нам видео, где окружающие, особенно успешные и богатые, становятся жертвой розыгрыша или получают порцию оскорблений, хамства, нам от этого становится комфортно», — сказал Андрей Зберовский.

Он отметил, что многим людям такие просмотры повышают настроение и улучшают психологическое состояние. Они думают: «Так вам всем! Вы все меня достаете, зарплату платите маленькую. Вот теперь получайте!» То есть подобные видео просто дают людям возможность выплеснуть негативные эмоции.