«Перепутал педали»: блогер Литвин разбил Porshe за 12,5 миллиона и снял это на видео

После ДТП блогер не забыл подробно заснять все на видео и выложить на свою страницу. На кадрах можно разглядеть, что от витрины остались лишь мелкие осколки стекла. Ближайшие витрины тоже сильно потрескались. Сама машина сильно повредилась от столкновения — в основном перед. Иномарка, видимо, резко остановила движение и осталась на границе между магазином и улицей.

Одну из фотографий блогер подписал так — «Перепутал педали». Что было на самом деле, будут устанавливать сотрудники ГИБДД, которых он оперативно вызвал на место.

В октябре прошлого года Михаил Литвин сжег свой Mercedes GT63s стоимостью 13 миллионов рублей. Он снял это на видео и выложил на свой канал. Блогер выехал в поле, достал из багажника канистры с бензином и облил ими иномарку. После чего он отошел на безопасное расстояние и поджег горючее.