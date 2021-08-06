Московская полиция проверит видео блогера Литвина, на котором он въезжает в бар за рулем

Столичные автоинспекторы изучат видео блогера Михаила Литвина, на котором мужчина за деньги заезжает на машине в бар. Об этом Госавтоинспекция Москвы сообщила в Telegram.

«Госавтоинспекция Москвы инициировала проверку по факту видеоролика, размещенного в сети Интернет, на котором гражданин, будучи лишенным права управления транспортными средствами, передвигался на автомобиле в помещении бара», — говорится в сообщении ведомства.

Михаил Литвин опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором он въезжает в бар на Рочдельской улице в Москве на желтом ретроавтомобиле. На нем восторженный Литвин ругается матом, задается вопросом, «зачем он родился», и ждет реакции руководства заведения.

Блогер Михаил Литвин, на чей YouTube-канал подписаны более 7,5 миллиона человек, известен своими скандальными выходками. Ранее московский суд лишил молодого человека прав на четыре месяца за то, что он проехал по дороге на Пресненской набережной с односторонним движением по встречному направлению. В феврале Литвин протаранил витрину автосалона за рулем Porsche за 10 миллионов рублей.