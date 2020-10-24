Российский блогер сжег свой Mercedes за 13 млн

На кадрах молодой человек выезжает в поле, достает из багажника канистры с бензином и обливает ими иномарку. После этого блогер отходит на безопасное расстояние и поджигает горючее.

«Я долго думал, что сделать со своей Акулой после конфликта с компанией Mercedes… По-моему, идея — ОГОНЬ! Вот и все…The end», — так Литвин подписал ролик.

Он также добавил, что не испытал счастья.

После поджога на видео идет видеоряд, где Литвин якобы вспоминает свои лучшие поездки. Заканчивается ролик неожиданно: автолюбитель сменил дорогой люксовый Mercedes на авто сборки еще времен СССР.

Литвин купил иномарку в мае 2019 года и любил называть ее «Акулой». Вскоре Mercedes начал постоянно ломаться, из-за этого блогер конфликтовал с официальным дилером. Молодой человек устал возить автомобиль к официальному дилеру, который за несколько раз так и не устранил поломку. Именно поэтому он надумал избавиться от машины.

Подписчики Литвина не оценили поступок: «Вот смотрю на это, и прям слезы наворачиваются, просто вспоминаю, как Миша кайфовал от нее, а теперь как с девушкой расстался». Они также спрашивают, зачем блогер сжег 13 миллионов.

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