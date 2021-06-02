Блогер примотал мужчину к вертолету скотчем и взлетел. Отвечать придется перед СК

СК РФ начал проверку из-за ролика YouTube-блогера Михаила Литвина, в котором мужчину приклеили скотчем к вертолету и подняли в небо. Об этом сообщило РИА «Новости».

Следователи обратили внимание на ролик в ходе мониторинга СМИ, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

Предположительно, блогер с 15 по 20 мая обратился к владельцу вертолета Robinson R44 и договорился о съемках видео. На поле в районе села Верхнее Мячково в Подмосковье пилот разрешил прикрепить мужчину скотчем к нижней части фюзеляжа вертолета. После этого они осуществили полет, подвергнув опасности жизнь и здоровье героя сюжета. В СК отметили, что пилот действовал по указанию блогера, а тот «материально стимулировал» героя сюжета.

Марковская рассказала, что вертолет уже изъяли. Пилота отстранили от полетов. А процессуальное решение примут по итогам доследственной проверки.

Ролик вышел на канале Литвина в конце мая. Блогер устроил конкурс среди друзей и предложил им выполнить опасные задания, за которые обещал заплатить деньги. За челлендж с вертолетом друг Литвина получил 85 тысяч рублей.

Блогер Эдвард Бил, которому после массового ДТП в центре Москвы продлили ограничение свободы на два месяца, ранее сообщил, что у него закончились деньги на выплаты компенсаций пострадавшим в аварии.