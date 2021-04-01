Вызвавший аварию на Новинском бульваре автомобиль сняли с учета в январе. С тех пор машина ездила по подложным номерам. Об этом сообщил Департамент транспорта Москвы в своем канале в Telegram.

В ведомстве отметили, что с начала года автомобиль более 400 раз нарушил скоростной режим. Штрафы владелец машины так и не получил, потому что номера оказались подложными.

«Мы считаем, что это было сделано сознательно», — говорится в сообщении Дептранса Москвы.

В ведомстве заявили, что в данный момент готовят обращение в прокуратуру с просьбой о заведении уголовного дела на водителя. В надзорный орган передадут все видеоматериалы, где зафиксирована авария. Дептранс рассчитывает на реальный срок для нарушителя.

Авария на Новинском бульваре в центре Москвы произошла днем в четверг, 1 апреля. По предварительным данным, водитель Audi выехал на встречную полосу. В результате на месте столкнулись пять автомобилей. В аварии пострадала женщина, которую доставили в реанимацию.

По информации СМИ, иномаркой управлял блогер Эдвард Бил. Эти данные подтвердил его менеджер.