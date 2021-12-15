Полиция и прокуратура организовали проверку после поездки Литвина по ТЦ в Одинцове

Блогер Михаил Литвин проехался на автомобиле по одному из одинцовских торговых центров. Катание, попытки купить при этом одежду и общение с охранниками попали на видео, написал сайт kр.ru.

Литвин знаменит своими авариями и уже лишен за них водительских прав. К тому же торговый центр для езды является местом повышенной опасности. В связи с этим выходкой блогера уже занялась полиция, которая начала пока что проверку видео на предмет нарушения законности.

Проверку проведет и прокуратура Московской области. В ходе нее будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства.

В августе Литвин за один миллион рублей купил приглянувшийся ему автомобиль. После блогер лихо въехал на нем в один из ресторанов, протаранив несколько столов. Тогда он заявил, что у него хватит денег на то, чтобы разнести не только купленную машину, но и сам ресторан. Уже тогда Литвин был лишен водительских прав.