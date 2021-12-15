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    15 декабря 2021, 11:59

    Поездку Литвина по ТЦ «Вегас Кунцево» объяснили рекламой. Но его накажут все равно

    Представитель ТЦ «Вегас Кунцево» Парадо: блогер Литвин арендовал здание, чтобы снять видео

    Екатерина Боснак, Иван Степанов

    Блогер Михаил Литвин арендовал помещение торгового центра «Вегас Кунцево», чтобы снять видео катания на машине между магазинов. Поездка была совершена ночью, когда в здании не было людей, заявила пресс-секретарь ТЦ Юлия Парадо.

    Поездку Литвина по ТЦ «Вегас Кунцево» объяснили рекламой. Но его накажут все равно

    «Это не был заезд, это был рекламный контракт. Он арендовал ночью площадь, и в рамках этого ездил. Там не было людей, это ночная съемка, постановочная», — объяснила ситуацию она.

    Однако сотрудники ГИБДД УМВД России по Одинцовскому городскому округу вынесли блогеру протокол об административном правонарушении. Сейчас из торгового центра изъяли камеры видеонаблюдения и начали выяснять все обстоятельства произошедшего, в том числе устанавливать очевидцев.

    Блогер Михаил Литвин въехал в ТЦ «Вегас Кунцево» ради съемок необычного видео — он проехался между магазинов на заснеженной машине. В самом ролике блогер сказал, что заехал за подарками к новому году. Михаил Литвин входит в антирейтинг российских блогеров, замеченных в разных скандалах, в том числе связанных с нарушением ПДД.