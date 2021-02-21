По стопам Инстасамки. Как громкие высказывания выходили боком российским звездам

Популярная блогерша Инстасамка (Дарья Зотеева) устроила очередной громкий скандал. Она выгнала опоздавших визажистов, а затем принялась высказываться об «обслуживающем персонале». В итоге хамское поведение вылилось в потерю контракта и ненависть в соцсетях. При этом девушка стала далеко не первой, кто поплатился за свои высказывания. Необдуманные слова оставили без выгодных предложений сразу нескольких звезд.

Инстасамка

Последние дни в Сети активно обсуждают высказывание об «обслуживающем персонале». Визажисты опоздали к Зотеевой из-за сильных снегопадов в Москве. Блогерша дождалась, когда ее полностью накрасят, а затем вышвырнула вещи девушек из своей квартиры.

«Хочу обратиться ко всем, кто так относится к своей работе. Вы обслуживающий персонал, который всегда будет сидеть и винить всех в том, что вы плохо живете. Мне мерзко на вас смотреть, мне жалко на вас смотреть», — заявила Зотеева в Instagram.

После этого блогерша пообещала, что будет сжигать зарплаты всех опоздавших к ней специалистов прямо у них на глазах. По ее словам, человек должен «разбиться об стену, но не опоздать». Такие слова пользователи девушки восприняли крайне негативно. Многие стали отписываться от блогерши и отправлять жалобы на страницу.

Скандал докатился и до создателей мультфильма «100% Волк». В картине Инстасамка озвучила одного из персонажей, чей голос попросили заменить. Кинопрокатная компания TenLetters согласилась переписать озвучку, а генеральный директор Дмитрий Можаев назвал поведение девушки недопустимым.

Полностью отказалась от сотрудничества с блогершей ее коллега по цеху Клава Кока. Она заявила, что не станет записывать с Инстасамкой совместные песни. Также певица подчеркнула, что каждый человек достоин уважения вне зависимости от социального статуса.

При этом пиарщик Ольги Бузовой Антон Богославский назвал всю ситуацию с визажистами постановкой. По его мнению, девушка просто спровоцировала хейт. С версией о пиар-акции согласился и стилист Влад Лисовец. Сама Инстасамка записала видеообращение, в котором якобы извинилась. При этом она призналась, что абсолютно не чувствует себя виноватой, а визажисты и курьеры просто крадут ее драгоценное время.

Регина Тодоренко

Весной 2020 года в центре скандала оказалась Региона Тодоренко. Причиной стало необдуманное высказывание в интервью. Телеведущая заявила, что женщины сами виноваты в домашнем насилии и являются психически больными.

«Надо быть психически больным человеком, который берет камеру и говорит: „Боже, мой муж меня бьет!“ Твой муж тебя бьет. А почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?» — сказала Тодоренко.

Окончательно в яму критики ведущую загнало еще одно интервью, вышедшее в один день с первым. В нем девушка отметила, что избиваемым женщинам просто нравится быть жертвами. После этого Тодоренко накрыла волна осуждения.

После громких высказываний журнал Glamour лишил Тодоренко звания «Женщина года». Затем от сотрудничества с ведущий отказалась компания PepsiCo, убравшая из эфира рекламу сока J7 с участием Тодоренко. Расторгнула контракт и компания Procter & Gamble. А российские звезды стали рассказывать о домашней агрессии, запустив флешмоб #япротивнасилия.

Ведущая поспешила исправить ситуацию и сняла фильм «А что я сделала, чтобы помочь?». Свою работу она посвятила жертвам домашнего насилия. Точкой в вопросе необдуманных слов стало пожертвование двух миллионов рублей фонду «Насилию.нет».

Оксана Акиньшина

Автором еще одного скандального заявления стала актриса Оксана Акиньшина. Опрометчивые слова без контрактов ее не оставили, но засыпали гневными комментариями. Актриса высказалась о феминизме, который назвала проблемой некрасивых женщин.

«Мы живем в мужском мире, это же очевидно, и это чудесно. Эти правила заданы самой природой. И хотя у нас есть и женщины-президенты, и политики, и акулы бизнеса, все равно на управляющих позициях больше мужчин. Назначь женщину на главный пост, она тут же уничтожит женщин вокруг себя. На этом быстро закончится ее феминизм», — заявила актриса.

При этом ранее Акиньшина говорила, что считает всех феминисток «противоестественно неженственными». Представительница движения Ирина Изотова в разговоре с «360» отмечала, что актриса не разбирается в самой сути феминизма. По ее словам, позиция Акиньшиной является демонстрацией гендерной безграмотности.

Обсуждали слова актрисы и в соцсетях. Пользователи напомнили ей о громком убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Девушку расчленил историк Олег Соколов, который с ней жил. Также Акиньшиной напомнили о съемках в фильме Лукаса Мудиссона «Лиля навсегда». Актриса играла девушку, которую бросили родные, а затем она попала в руки сутенера. Многие заявили, что Акиньшина просто обидела женщин и разрушила любовь к фильмам со своим участием.

Ксения Собчак

Телеведущая и блогер Ксения Собчак нередко вызывает бурные высказывания и критику. Очередной скандал она разожгла летом 2020 года. Тогда Собчак неосторожно упомянула об изнасиловании, которое в детстве пережил певец Стас Костюшкин.

«Полицейским собираются разрешить стрелять без предупреждения. Что ж дальше-то будет? Начнут наркотики нам в машины подбрасывать? А потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина?» — пошутила Собчак.

Исполнитель в одном из интервью рассказал, что в восемь лет его изнасиловал взрослый мужчина. Он решил поделиться этой историей, так как не хотел, чтобы его сыновья когда-нибудь столкнулись с подобным. Костюшкин отметил, что о проблеме педофилии необходимо говорить, чтобы родители более внимательно относились к своим детям.

После выхода программы с участием Собчак бренд косметики Mixit объявил о расторжении контракта с ведущей. Компания заявила, что не может разделить подобные высказывания. Но позже информацию опроверг сооснователь Mixit Олег Пай.

«На данный момент Ксения является амбассадором нашей компании, ничего не менялось. Контракт с ней действует и заканчивается в сентябре», — сказал он.

Жестко высказался о шутке Собчак рэпер Тимати. Исполнитель назвал ведущую животным, так как только оно «может глумиться над чужим горем».

А вот видео Собчак с чернокожим мужчиной под песню «Убили негра» уже стоило ей контракта. Автомобильная компания Audi приняла решение о разрыве рекламного контракта с россиянкой. Это случилось в разгар акций движения BLM.