В выпуске передачи «Осторожно: новости» от 13 июня Ксения Собчак вспомнила о том, что совсем недавно певец и бывший участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин рассказал об изнасиловании, которое пережил в детстве.

«Полицейским собираются разрешить стрелять без предупреждения. Что ж дальше-то будет? Начнут наркотики нам в машины подбрасывать? А потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина?» — пошутила Собчак.

Реакция на шутку Собчак

«Никогда не думал, что тема педофилии, которую я поднял, также будет поднята, но только на смех Ксенией Собчак. В страшное время мы живем», — написал в ответ Стас Костюшкин в своем Instagram.

Собчак ответила в комментарии, что она не смеется над проблемой, а привлекает к ней внимание, и что ее слова стоит рассматривать так же, как карикатуру на антисемитов в фильмах Квентина Тарантино. Костюшкин же уверен, что «есть темы, которые никоим образом не подходят к сатирическому контенту», в их числе — педофилия и изнасилование.

После этого в Сети появилась информация о том, что бренд Mixit, лицом которого является Ксения Собчак, решил расторгнуть с ней договор. «В философии бренда Mixit только добрые дела и положительные эмоции, мы не можем разделить неоднозначные высказывания Ксении Собчак, в связи с этим мы заканчиваем наше сотрудничество», — написал представитель компании в комментарии к посту.

Однако позже компания опровергла это заявление. «На данный момент Ксения является амбассадором нашей компании, ничего не менялось. Контракт с ней действует и заканчивается в сентябре», — заявил сооснователь компании Mixit Олег Пай.

Рэпер Тимати более жестко высказался на этот счет. По его словам, телеведущая не в первый раз показывает себя не с самой лучшей стороны, но до этого случая артист не находил возможным это прокомментировать.

«Я молчал, как тогда на премии. Неудобно при маме. Неудобно — девочка и т. д. Но потом понял, ты не девочка. <…> Ты животное. Ведь только животное может глумиться над чужим горем», — написал рэпер.

Вражда между Тимати и Собчак разгорелась давно. Например, упомянутый им конфликт на премии произошел в 2018 году, на вручении наград Муз-ТВ. Церемонию вела Собчак. В прямом эфире она подошла к Тимати и его девушке Анастасии Решетовой и в шутку пожалела мать рэпера: «Смотрю на такую женщину, понимаете. Я думаю: „Господи! Бедная Симона Яковлевна!“ Что же она должна чувствовать?! Вырастит мальчик, малыш маленький, и вот с такой вот на церемонию будет ходить. Ужас».

Что случилось со Стасом Костюшкиным

В одном из выпусков на YouTube-канале «Алена, блин» Стас Костюшкин рассказал, что в восемь лет подвергся сексуальному насилию со стороны взрослого мужчины. Дети гуляли в поле, когда к ним подошел мужчина. Костюшкин испугался и убежал, но мужчина угрожал убить его друзей, так что ребенок вернулся.

«Он говорит: „Все, короче, ложитесь. Каждый открыл рот“. Он достал член и засунул каждому в рот. А я не понимаю вообще, что это. Мне восемь лет», — пояснил музыкант.

Мальчики были напуганы и не стали рассказывать о произошедшем. Сейчас певец решил рассказать свою историю, так как у него растут сыновья и он не хочет, чтобы подобное повторилось и с ними. Именно поэтому он считает, что о проблеме педофилии необходимо говорить, чтобы родители более внимательно относились к своим детям.

После откровенного рассказа, по словам музыканта, ему стало поступать большое количество неприятных и оскорбительных писем, в некоторых из них Костюшкина высмеивали из-за случившегося.

Певец напомнил, что это преступление было совершено не в отношении «взрослого дяди», который рассказал свою историю, а в отношении восьмилетнего ребенка. «А теперь те, кто мне до сих пор пишут гадости в личку и высмеивают тот случай, посмотрите на это фото и представьте, что все это было с этим ребенком», — написал он.