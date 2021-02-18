Инстасамку уберут из мультика. Она хамила курьерам, визажистам, и теперь ее ненавидят буквально все

Популярная блогерша Instasamka в очередной раз устроила скандал: обругала опоздавших визажистов и выкинула их вещи из квартиры. Подписчики не оценили снобизм дивы и добились того, чтобы ее голос убрали из детского мультика «100% Волк», который скоро должен выйти в прокат.

Блогерша и рэп-исполнительница Дарья Зотеева, больше известная как Instasamka, в очередной раз оказалась в центре скандала. Девушка ждала визажистов, но те опаздывали из-за погоды в Москве — снег на дорогах уже который день заставляет столицу часами стоять в пробках.

Зотеева дождалась, пока визажисты закончат ее макияж, а затем обругала их и вышвырнула вещи из квартиры, бросив вслед, что это было последнее опоздание девушек.

Тот факт, что сотрудницы приехали к ней не вовремя, Instasamka сочла неуважением. Она подчеркнула, что, как «самая высокооплачиваемая рэп-исполнительница в России», такого отношения к себе терпеть больше не будет, а всех опоздавших будет просто выгонять.

«Хочу обратиться ко всем, кто так относится к своей работе. Вы обслуживающий персонал, который всегда будет сидеть и винить всех в том, что вы плохо живете. Мне мерзко на вас смотреть, мне жалко на вас смотреть», — сказала Зотеева в Instagram.

Позднее девушка добавила, что отныне будет сжигать зарплаты всех опоздавших к ней сотрудников прямо у них на глазах.

«Меня не волнует, где курьер поскользнулся и почему опоздал, я за это плачу деньги. Меня не волнует, где замело и завьюжило на дороге и почему опаздывают визажистки. Меня никогда и ничьи проблемы не волновали — никогда и ничьи. Если я заплатила человеку деньги, мне все равно, что с ним случилось по дороге. Он должен разбиться об стену, но не опоздать», — уверена она.

Отменить Инстасамку

Но многих подписчиков подобная позиция девушки не обрадовала. Люди начали писать инстадиве, что она зазналась и что такое отношение к людям их отталкивает. Некоторые заявили, что отпишутся от страниц Зотеевой в соцсетях.

Другие попросили создателей мультфильма «100% Волк», в котором блогерша озвучивала одного из персонажей, отложить выход ленты в прокат и перезаписать ее дорожку.

Кинопрокатная компания TenLetters прислушалась к мнению своих потенциальных зрителей. Генеральный директор Дмитрий Можаев заявил, что считает такое поведение блогерши недопустимым. О выходке девушки он узнал только из соцсетей.

«К сожалению, мы не можем отследить поведение актеров, блогеров и прочих творческих людей в быту и вне студии дубляжа. Тем более спустя полгода с момента записи голосовой дорожки персонажа», — приводит его слова РИА «Новости».

Он добавил, что перезаписать голос героини Зотеевой будет несложно, так как звуковая дорожка идет всего две минуты. Тем не менее ассоциировать мультик «с чем-то из области негатива» в компании не хотят, поэтому от любого сотрудничества с Инстасамкой там отказались.

Осудила коллегу по цеху и участница Black Star, рэперша Клава Кока. Она сказала, что после такого поведения Инстасамки отказывается записывать с ней совместные треки.

«Я считаю, что твой поступок низкий; люди, которых ты оскорбила и оскорбляешь каждый день, в тысячу раз достойнее, чем ты. Каждый человек достоин уважения вне зависимости от социального статуса! Мне безумно жаль тебя, что ты в принципе можешь так мыслить и поступать по отношению к другим», — говорится в обращении исполнительницы в Instagram.

Не первый скандал

Случай с визажистами далеко не первый, когда Инстасамка оскорбляла «обслуживающий персонал». В декабре 2020 года девушка написала гневный пост в адрес сервиса «Яндекс.Еда». Зотеева была возмущена тем, что курьеры опаздывают, отказываются от заказов и приносят еду без термосумок, маски и перчаток.

Когда один из курьеров в очередной раз принес ей заказ без соблюдения коронавирусных мер предосторожности, она высыпала ему в лицо содержимое пепельницы. Девушка также нецензурно выражалась, а в следующий раз грозилась выливать на нерасторопных курьеров мочу.

Также был случай, когда Инстасамка высказалась по поводу низких зарплат врачей, учителей и других представителей социально значимых профессий. Она заявила, что никто не заставлял людей идти работать в сферы, где зарплаты статистически не слишком высокие.

«Каждый сам выбирает, как он будет жить», — уверена дива.

После каждой подобной выходки Инстасамки среди подписчиков находились те, кто осуждал ее поведение. Но значения их мнению она не придавала. Ситуация с отказом от сотрудничества кинокомпании не стала исключением. Девушка смогла только нецензурно прокомментировать решение создателей мультфильма.