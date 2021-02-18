Скандал Инстасамки с визажистами назвали постановкой

Блогерша Инстасамка (Дарья Зотеева) закатила скандал опоздавшим к ней визажистам. За это ее голос убрали из мультика «100% Волк». Пиарщик Ольги Бузовой Антон Богославский не поверил во всю эту историю и назвал ругань постановкой для подогрева ненависти — основы популярности Зотеевой. Об этом он рассказал МБН.

«Мне вообще показалось, что это постанова, в какой-то момент. Даша не показала лица визажистов. Даша невысокого роста, ей могли девочки-визажисты вломить феном. <…> Я думаю, что Даша хотела [спровоцировать] какой-то хейт, на котором она уже давно существует», — поделился своими соображениями Богославский.

Стилист Влад Лисовец согласился с этой версией конфликта. По его словам, хамство, даже если оно постановочное, недопустимо.

«К сожалению, наши законы не обязуют людей ради пиара вести себя корректно. <…> Скорей всего, это пиар-акция. Хамство в России приветствуется, и на этом, на хамском поведении, на бескультурье, на мате, на вульгарности, на этом очень многие делают [имя]. Это самый легкий путь к пиару, когда человек сам не особо талантлив, когда больше нечем взять, он, как правило, использует такие методы», — заявил Лисовец.

Стилист посетовал, что наши законы не обязуют людей ради собственной раскрутки вести себя корректно.

Ранее Инстасамка устроила показательный разнос визажистам, которые опоздали. Она ругалась на них матом, обзывала и выкинула косметику из своей квартиры. Зотеева пообещала, что будет сжигать зарплаты всех ее сотрудников за опоздания на их глазах. Такое поведение девушки вызвало волну возмущения среди пользователей Сети.