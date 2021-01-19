Акиньшина оскорбила феминисток. В ответ актрисе припомнили ее же роли и историю с убитой Ещенко

Российская актриса Оксана Акиньшина в очередной раз высказалась о своей нелюбви к феминизму. Она приравняла всех сторонниц этого течения к некрасивым женщинам. Актриса и ранее говорила о том, что не поддерживает движение и называла саму идею противоестественной. Акиньшину упрекнули в незнании предмета, о котором она говорит, а также припомнили ее роли.

Удел некрасивых

Свое новое заявление о феминизме Акиньшина сделала в интервью газете «Известия». Она отметила, что не видит причин борьбы женщин за равные зарплаты, так как хорошего человека ценить будут и так. Актриса подчеркнула, что противостояние мужчины и женщины — это заведомо проигрышная история, потому что они настолько разные, но вынуждены существовать на одной планете.

«Мы живем в мужском мире, это же очевидно, и это чудесно. Эти правила заданы самой природой. И хотя у нас есть и женщины-президенты, и политики, и акулы бизнеса, все равно на управляющих позициях больше мужчин. Назначь женщину на главный пост, она тут же уничтожит женщин вокруг себя. На этом быстро закончится ее феминизм», — заявила актриса.

Она честно призналась, что идеи феминизма ей безразличны, и призвала женщин оставить мужчин в покое, так как они тоже ищут для себя счастья.

«Называю феминизм проблемой некрасивых женщин», — подчеркнула Акиньшина. Это не первое подобное заявление актрисы за последний год. В апреле в интервью журналу «Кинорепортер» она заявила, что считает всех феминисток «противоестественно неженственными».

«Видимо, это связано у них с какими-то сформировавшимися обидами, внутренними страхами или личными неудачами», — не исключила она. Даже в поздравлении с Международным женским днем на своей странице в Instagram Акиньшина снова заговорила о феминизме.

«Дурная вещь. Любите так сильно как вам хочется, стойте за ним так близко, как чувствуете. Будьте слабой, легкой, и только тогда он повернется и вы почувствуете его тепло. И ни одна работа, уверенность и сила не заметят вам этого», — подписала она.

Гендерная безграмотность

Оксана Акиньшина не разбирается в самой сути феминизма, но открыто рассуждает на эту тему через призму своих предубеждений или личной истории. Таким мнением с «360» поделилась феминистка Ирина Изотова.

«По сути актриса озвучивает мизогинную позицию, то есть женоненавистническую. Возможно, что это связано с тем, что она варится в среде, где женщина уничтожает женщину и ослабляет мужчин. Но к феминизму такого рода практики не имеют никакого отношения», — пояснила она.

Позицию Оксаны Акиньшиной девушка назвала «гендерной безграмотностью». По ее словам, актриса не понимает самой сути феминизма, равноправия и сути женской силы. Ирина Изотова пояснила, что всем, кто считает женский вопрос неактуальным, нужно не заниматься его отрицанием, а попытаться выслушать и понять.

«В мире по прежнему царит физическое и сексуальное насилие над женщинами. В мире царит бедность, у нее по прежнему женское лицо. Женская самооценка чудовищна низка», — перечислила она.

Ирина Изотова пояснила, что никакого противостояния мужчинам в идеях феминизма нет. Есть только решение женских проблем, поэтому не стоит публично подпитывать мифы об этом течении необдуманными высказываниями.

Критика в Сети

Заявление Акиньшиной о феминизме раскритиковали пользователи Twitter. Многие расстроились, что талантливая актриса практически ничего не знает о том, о чем она говорит.

Пользователи отметили, что одним своим заявлением актриса разрушила любовь к своим работам в кино. Кроме того, своим заявлением она просто обидела многих девушек.

Многие вспомнили случаи, когда близкие люди убивали и насиловали женщин, которые находились рядом с ними. В частности, вспомнили историка Соколова, который стрелял и душил свою сожительницу Анастасию Ещенко, а после разделал труп и по частям скидывал в Фонтанку.

Источник фото: Twitter

Актрису снова упрекнули в незнании вопроса, о котором она взялась рассуждать не в первый раз. При этом от подобных слов стыдно становится тем, кто их слышит.

Источник фото: Twitter

Многие удивились, что Акиньшина, как красивая женщина, ни разу не становилась жертвой приставаний мужчин.

Источник фото: Twitter

Пользователи вспомнили, что второй ролью в карьере Акиньшиной была главная роль в картине шведского режиссера Лукаса Мудиссона «Лиля навсегда». В возрасте 15 лет она играла брошенную родными и преданную друзьями девочку из маленького городка, которая в результате попала в руки сутенера.

Источник фото: Twitter

Но причину столь антифеминистких взглядов актрисы пользователи увидели в том, что она просто не знает об основных постулатах феминизма. Вместо этого она ориентируется только на то, что ей сказали или она услышала от таких же несведущих людей.