Акиньшина оскорбила феминисток. В ответ актрисе припомнили ее же роли и историю с убитой Ещенко
Удел некрасивых
Свое новое заявление о феминизме Акиньшина сделала в интервью газете «Известия». Она отметила, что не видит причин борьбы женщин за равные зарплаты, так как хорошего человека ценить будут и так. Актриса подчеркнула, что противостояние мужчины и женщины — это заведомо проигрышная история, потому что они настолько разные, но вынуждены существовать на одной планете.
«Мы живем в мужском мире, это же очевидно, и это чудесно. Эти правила заданы самой природой. И хотя у нас есть и женщины-президенты, и политики, и акулы бизнеса, все равно на управляющих позициях больше мужчин. Назначь женщину на главный пост, она тут же уничтожит женщин вокруг себя. На этом быстро закончится ее феминизм», — заявила актриса.
Она честно призналась, что идеи феминизма ей безразличны, и призвала женщин оставить мужчин в покое, так как они тоже ищут для себя счастья.
«Называю феминизм проблемой некрасивых женщин», — подчеркнула Акиньшина. Это не первое подобное заявление актрисы за последний год. В апреле в интервью журналу «Кинорепортер» она заявила, что считает всех феминисток «противоестественно неженственными».
«Видимо, это связано у них с какими-то сформировавшимися обидами, внутренними страхами или личными неудачами», — не исключила она. Даже в поздравлении с Международным женским днем на своей странице в Instagram Акиньшина снова заговорила о феминизме.
«Дурная вещь. Любите так сильно как вам хочется, стойте за ним так близко, как чувствуете. Будьте слабой, легкой, и только тогда он повернется и вы почувствуете его тепло. И ни одна работа, уверенность и сила не заметят вам этого», — подписала она.
Гендерная безграмотность
Оксана Акиньшина не разбирается в самой сути феминизма, но открыто рассуждает на эту тему через призму своих предубеждений или личной истории. Таким мнением с «360» поделилась феминистка Ирина Изотова.
«По сути актриса озвучивает мизогинную позицию, то есть женоненавистническую. Возможно, что это связано с тем, что она варится в среде, где женщина уничтожает женщину и ослабляет мужчин. Но к феминизму такого рода практики не имеют никакого отношения», — пояснила она.
Позицию Оксаны Акиньшиной девушка назвала «гендерной безграмотностью». По ее словам, актриса не понимает самой сути феминизма, равноправия и сути женской силы. Ирина Изотова пояснила, что всем, кто считает женский вопрос неактуальным, нужно не заниматься его отрицанием, а попытаться выслушать и понять.
«В мире по прежнему царит физическое и сексуальное насилие над женщинами. В мире царит бедность, у нее по прежнему женское лицо. Женская самооценка чудовищна низка», — перечислила она.
Ирина Изотова пояснила, что никакого противостояния мужчинам в идеях феминизма нет. Есть только решение женских проблем, поэтому не стоит публично подпитывать мифы об этом течении необдуманными высказываниями.
Критика в Сети
Заявление Акиньшиной о феминизме раскритиковали пользователи Twitter. Многие расстроились, что талантливая актриса практически ничего не знает о том, о чем она говорит.
Пользователи отметили, что одним своим заявлением актриса разрушила любовь к своим работам в кино. Кроме того, своим заявлением она просто обидела многих девушек.
Многие вспомнили случаи, когда близкие люди убивали и насиловали женщин, которые находились рядом с ними. В частности, вспомнили историка Соколова, который стрелял и душил свою сожительницу Анастасию Ещенко, а после разделал труп и по частям скидывал в Фонтанку.
Актрису снова упрекнули в незнании вопроса, о котором она взялась рассуждать не в первый раз. При этом от подобных слов стыдно становится тем, кто их слышит.
Многие удивились, что Акиньшина, как красивая женщина, ни разу не становилась жертвой приставаний мужчин.
Пользователи вспомнили, что второй ролью в карьере Акиньшиной была главная роль в картине шведского режиссера Лукаса Мудиссона «Лиля навсегда». В возрасте 15 лет она играла брошенную родными и преданную друзьями девочку из маленького городка, которая в результате попала в руки сутенера.
Но причину столь антифеминистких взглядов актрисы пользователи увидели в том, что она просто не знает об основных постулатах феминизма. Вместо этого она ориентируется только на то, что ей сказали или она услышала от таких же несведущих людей.