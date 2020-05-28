Экс-участник «Чай вдвоем» признался, что его изнасиловали в восемь лет

Российского артиста эстрады и бывшего участника дуэта «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина изнасиловали, когда ему было восемь. Об этом он заявил на передаче «Алена, блин!».

Запись программы выложена на YouTube-канале Super. По словам певца, он решил рассказать об этом, так как боится за своих детей.

История произошла в отдаленном поле у завода, где Костюшкин часто играл в детстве с друзьями. В один день мальчики увидели, что к ним приближается мужчина. Маленький Стас испугался и убежал в палисадник.

«Это то время, когда если кто-то взрослый к тебе подходит, это очень плохо», — рассказал Костюшкин. Он добавил, что мужчина увидел его и начал шантажировать, попросив передать родителям своих товарищей, где он их закопал. Стас вернулся к друзьям, испугавшись, что их убьют.

«Он говорит: „Все, короче, ложитесь. Каждый открыл рот“. Он достал член и засунул каждому в рот. А я не понимаю, вообще, что это. Мне восемь лет», — пояснил музыкант. Он отметил, эти события сохранились в его памяти, несмотря на то, что ему уже 48 лет.

Костюшкин также сказал, что он с друзьями условились никому об этом не рассказывать, насильник так и не был привлечен к отвественности. Артист указал, что убил бы человека, поступившего так с его ребенком.