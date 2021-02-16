Инстасамка наорала на визажисток

Блогер Инстасамка накричала на визажисток, обматерила их и выкинула их вещи из квартиры. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на ее Instagram.

Брогер объяснила это тем, что ей не понравилось опоздание девушек. Инстасамка заявила, что не намерена терпеть неуважение к себе, и теперь всех, кто будет опаздывать к ней или плохо выполнять свою работу, она будет выгонять. Свои высказывания блогер сопроводила большим количеством матерных слов.

Ранее Виктория Боня обвинила Инстасамку в растлении молодежи, другая напомнила о «былых заслугах» телеведущей. Все началось с прямого эфира 20-летней Инстасамки в одной из соцсетей, в котором она выглядела довольно откровенно. В свою очередь, Виктория Боня призвала подписчиков пожаловаться на аккаунт девушки.

Инстасамка ответила на возмущения Бони, выложив старые архивные фотографии телеведущей со времен «Дома-2». Она не понимает, почему Боня высказывает свое недовольство, имея за плечами такой сомнительный опыт.

Представители Instasamka комментировать конфликт отказались.

«Мы отказываемся бесплатно пиарить никому не нужную Викторию Боню», — написал директор блогерши Максим Столяров.