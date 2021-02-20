«Простите, что опаздываете»: Инстасамка с издевкой извинилась за свои скандалы

Блогерша Инстасамка (Дарья Зотеева) нахамила своим визажистам и серьезно за это поплатилась. После скандала ее стали ненавидеть в Сети. Девушка записала видео с едкими якобы извинениями, в которых нет ни капли раскаяния за отвратительное поведение.

«Простите меня пожалуйста, за то, что вы опаздываете, срываете мне сьемки, приносите мне разлитый суп в пакете», — заявила блогерша в своем видео на YouTube.

Инстасамка призналась, что не чувствует абсолютно никаких угрызений совести после хамства и проявления агрессии. По ее словам, визажисты и курьеры крадут время и мешают работать.

«Почему я должна чувствовать себя виноватой за то, что я вылила пепельницу на курьера, за то, что я вышвырнула вещи визажистов. Ведь они ставят под вопрос мою работу, мое драгоценное время», — добавила блогерша.

Ранее Инстасамка устроила показательный скандал с визажистами после их опоздания. Она обматерила своих работников, выкинула их вещи из квартиры и пообещала сжигать зарплаты тех, кто не приходит вовремя. Стилист Влад Лисовец и пиарщик Ольги Бузовой Антон Богославский не поверили в искренность расстроенных чувств Инстасамки. Они уверены, что блогерша все затеяла для дополнительной раскрутки.