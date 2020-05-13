От травли до прощения. Как телеведущая Тодоренко перешла на сторону жертв

Регина Тодоренко пожертвовала центру «Насилию.нет» два миллиона рублей. Ранее она выпустила фильм о жертвах домашней агрессии. Телеведущая словами и делами извиняется за скандальные интервью, после которых ее затроллили в соцсетях. И, похоже, у нее получается. Хейтеры, конечно, еще остались, зато защитников заметно прибавилось.

Скандальные интервью

В конце апреля Регина Тодоренко оказалась в эпицентре скандала из-за опрометчивых слов в интервью журналу Peopletalk. Телеведущая назвала женщин-жертв домашнего насилия психически больными и заявила, что они сами виноваты в агрессии супруга.

«Надо быть психически больным человеком, который берет камеру и говорит: „Боже, мой муж меня бьет!“ Твой муж тебя бьет. А почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?» — сказала Тодоренко.

Вишенкой на торте стало опубликованное в тот же день интервью ведущей журналу Glamour. В нем девушка поясняла, что избиваемым женщинам просто нравится быть жертвами. После невероятной волны критики со стороны пользователей соцсетей Регина поспешила извиниться и уточнить, что она против насилия. Но в искренность извинений никто не поверил и на девушку посыпались санкции.

Потеря премии и контрактов

Сначала тот же Glamour лишил Тодоренко звания «Женщина года». В ответ ведущая сообщила, что стала активисткой против домашнего насилия, и подчеркнула, что «оступилась и ошиблась». И снова не помогло. Из-за огромного количества гневных высказываний ведущей пришлось отключить комментарии к своим публикациям в Instagram. Влетело даже ее мужу, певцу Владу Топалову, от которого тоже потребовали извинений.

Но на этом история далеко не закончилась. Компания PepsiCo отказалась от сотрудничества с Тодоренко. Она убрала из эфира рекламу сока J7 с ее участием и сменила оформление акции с розыгрышем призов. Так же поступила Procter & Gamble, для которой Регина рекламировала продукцию Pampers. А бренды, которые ранее работали с ведущей, поспешили удалить все фотографии и страницы с ней.

Журналист и музыкальный критик Сергей Соседов осудил отзыв звания «Человек года» и прекращение сотрудничества брендов с телеведущей. По его мнению, нельзя лишать человека контрактов за личное мнение, каким бы оно ни было.

Ситуацию подогрел стихийный флешмоб #япротивнасилия, который запустили российские звезды. На своих страницах в соцсетях они рассказывали о домашней агрессии. Постепенно к ним присоединились и обычные пользователи Instagram.

Защитники Регины

Справедливости ради — нашлись у ведущей и защитники. Например, актриса Настасья Самбурская попросила пользователей не путать реальное насилие с подзатыльником усталого от многолетнего «выноса мозга» мужчины. Чем только подлила масла в огонь. За считаные часы под публикацией отметились многие из хейтеров Тодоренко.

Продюсер Иосиф Пригожин, хоть и сказал, что не защищает девушку, но считает, что люди могут оступиться и за свою ошибку Регина уже извинилась.

Масштабный буллинг пытались остановить не только ее друзья. Маргарита Грачева, потерявшая кисти рук из-за супруга, заявила, что выступает против ее травли. Она отправила Регине свою книгу с дарственной надписью: «Вместе мы сможем изменить мир к лучшему!»

Телеведущий Дмитрий Шепелев также призвал прекратить травлю, а возмущение конвертировать в помощь «организациям, которые борются с проблемой домашнего насилия».

Возможно, к этому моменту люди начали понимать, что невозможно вечно травить человека за один и тот же проступок. И в комментариях под сообщениями Грачевой и Шепелева стали появляться мнения о том, что наказание не соответствует проступку.

«Рита, вы правы! По-моему, она ляпнула, не осознавая вообще, о чем говорит. Теперь будет думать, прежде чем сказать», — написала пользовательница под постом у Грачевой.

«Вот именно! Все такие хорошие! Против насилия, а что сейчас творят, это разве не насилие!!! Жалко Регину», — отметил еще один комментатор.

Фильм и пожертвование

Тем временем и сама Тодоренко активно продолжала исправлять ошибку. Девушка выпустила фильм «А что я сделала, чтобы помочь?», посвященный жертвам супружеской агрессии. В нем она рассказала, куда обращаться за помощью, если избивает муж.

По словам девушки, после этого число обращений в центры защиты выросло в пять-семь раз. Чтобы помочь этим женщинам, Регина перевела два миллиона рублей фонду «Насилию.нет». Пожертвование стало самым крупным за всю историю существования организации.

И, похоже, большинство пользователей соцсетей уже простили телеведущей ее опрометчивые слова. Число тех, кто выступает в защиту Регины, увеличивается. И теперь уже достается тем, кто никак не может остановиться и продолжает хейтить Тодоренко.