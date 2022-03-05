По гуманитарному коридору выйти из Мариуполя смогли 17 человек. Такое заявление сделал заместитель командующего штабом ополчения Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

По его словам, среди эвакуированных 12 взрослых и пятеро детей.

«Вы представляете, до какой степени люди отчаялись, что они под огнем со своими детьми бегут из этого ада? Без коридора, люди какими-то тропами пытались, находили возможность. <…> Отчаявшись, люди, спасая жизнь ребенку, они и жертвуют этим ребенком. Это страшно», — рассказал Басурин в эфире телеканала «Россия 1».

При этом по гумкоридору в Волновахе до сих пор никто не вышел.

Российская и украинская стороны договорились, что с 10:00 до 17:00 по московскому времени 5 марта режим тишины будет действовать в Мариуполе. В это время предполагалось, что мирных жителей этого города и Волновахи можно будет эвакуировать в Запорожье.

Однако с утра в Мариуполе взорвался жилой дом. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, под завалами оставались 200 человек.