Плевали на режим тишины. В Минобороны РФ заявили об обстрелах из Мариуполя украинскими националистами

Российские военные были обстреляны из Мариуполя и Волновахи после вступления в силу режима тишины. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева.

«По позициям российских Вооруженных сил в 10 часов 8 минут из Мариуполя был открыт огонь из артиллерийских орудий, а из Волновахи непрерывный огонь велся с 10 часов 11 минут до 10 часов 21-й минуты», — приводит его слова РИА «Новости».

Мизинцев заявил, что Россия призывает цивилизованный мир принудить украинские власти гуманно относиться к мирным людям в районе специальной военной операции, а западные страны — прекратить потоки политически мотивированной лжи о гуманитарной ситуации на Украине.

Ранее власти Донецкой народной республики заявляли, что подразделения Народной милиции готовы взять Мариуполь в кольцо. Сегодня Минобороны РФ сообщило об открытии гуманитарных коридоров для жителей этого города и населенного пункта Волноваха. Также был объявлен режим тишины, он должен был начать действовать с 10:00.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, боевики «Азова»* подорвали жилой дом в Мариуполе. Под завалами оказались 200 человек.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Одной из главных целей он назвал денацификацию и демилитаризацию соседней страны.

*«Азов» — экстремистское объединение, запрещенное в России.