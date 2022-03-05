Эвакуация мирных жителей Мариуполя переносится. Об этом сообщил Telegram-канал «Говорит Москва» со ссылкой на власти города.

Утром 5 марта, с 10:00 по московскому времени, объявлены режим прекращения огня и открытие гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей.

Стало известно о взрыве жилого дома в Мариуполе, под завалами оказались около 200 человек, включая женщин и детей.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что власти проводят расследование произошедшего. По предварительной информации, члены группировки «Азов»* привели в действие взрывное устройство.

Также репортер Андрей Руденко сообщил, что по состоянию на 13:30 по Москве никто из жителей все еще не покинул Мариуполь.

*«Азов» — экстремистское объединение, запрещенное в России.