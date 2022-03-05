«Это тактика выжженной земли». Националисты могут помешать работе гуманитарных коридоров

Сегодня Минобороны объявило о том, что в Мариуполе и Волновахе начал действовать режим тишины и открылся гуманитарный коридор для выхода мирных жителей. Политолог Евгений Михайлов в эфире «360» отметил, что пока массового выхода жителей не наблюдается. По его мнению, это может быть связано с действиями украинских националистов.

«Я пока не вижу огромного потока населения [, покидающего города по гуманитарному коридору]. <…> Появляется информация, что националисты из запрещенных в России батальонов „Азов“* и „Айдар“** могут препятствовать выходу населения», — отметил эксперт.

Михайлов добавил, что националистам неважно, что будет с мирными жителями, поэтому они используют так называемую тактику выжженной земли. «Националисты взрывают мосты, электростанции, то есть все жизненно важные объекты, создают повод для масштабной гуманитарной катастрофы, чтобы обвинить в ней Россию. <…> Я не заметил, чтобы в этом отметились ВСУ, в основном все такие важные объекты именно гражданской инфраструктуры взрывают украинские националисты. Это их тактика, тактика выжженной земли. Они сами ее выжигают», — сказал политолог.

Эксперт также обратил внимание, что сейчас появляется информация о том, что третий раунд переговоров делегаций России и Украины может пройти уже сегодня или 6 марта.

«Ускорение третьей встречи может быть связано с тем, что Европа очень запереживала и, может быть, идет со стороны европейских лидеров и использование аргументации о том, что пора заканчивать. Европа страдает от санкционной политики не меньше. <…> Это все уже просчитывают, к чему приведет такая политика [ограничительных мер]», — заключил он.

* батальон «Азов» — запрещенная в России организация.

** батальон «Айдар» — образование запрещено в России.