После объявления режима тишины в Мариуполе начнут восстанавливать инфраструктуру

Режим тишины и открытие гуманитарного коридора позволят начать восстановление разрушенной инфраструктуры в Мариуполе, сообщил глава местной администрации Вадим Бойченко. Помимо этого, в город можно будет начать заводить медикаменты, продукты и предметы первой необходимости.

«Это (гуманитарный коридор и режим тишины — прим. ред.) позволит начать восстановление критической инфраструктуры города — свет, вода и мобильная связь. <…> В ближайшее время информация будет дополнена», — написал Бойченко в официальном Telegram администрации Мариуполя.

Сегодня Минобороны России объявило, что режим тишины начнет действовать в Мариуполе и Волновахе с 10:00 по московскому времени. Также в это время будет открыт гуманитарный коридор для мирных жителей.

Решение о создании гуманитарных коридоров делегации России и Украины согласовали во втором раунде переговоров.