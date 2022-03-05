После объявления режима тишины в Мариуполе начнут восстанавливать инфраструктуру
Власти Мариуполя начнут восстанавливать инфраструктуру после объявления режима тишины
Режим тишины и открытие гуманитарного коридора позволят начать восстановление разрушенной инфраструктуры в Мариуполе, сообщил глава местной администрации Вадим Бойченко. Помимо этого, в город можно будет начать заводить медикаменты, продукты и предметы первой необходимости.
«Это (гуманитарный коридор и режим тишины — прим. ред.) позволит начать восстановление критической инфраструктуры города — свет, вода и мобильная связь. <…> В ближайшее время информация будет дополнена», — написал Бойченко в официальном Telegram администрации Мариуполя.
Сегодня Минобороны России объявило, что режим тишины начнет действовать в Мариуполе и Волновахе с 10:00 по московскому времени. Также в это время будет открыт гуманитарный коридор для мирных жителей.
Решение о создании гуманитарных коридоров делегации России и Украины согласовали во втором раунде переговоров.