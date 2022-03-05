Решение об открытии гуманитарных коридоров в Мариуполе и Волновахе было своевременным, потому что российским военным необходимо было добиться определенного военного результата. Такое мнение в эфире «360» выразил военный эксперт Александр Артамонов.

«Украинской власти как таковой верить невозможно. Ей нельзя верить не потому, что я об этом говорю, а просто потому, что есть объективные данные. В то время как с нами провели переговоры, установили вроде бы гуманитарные коридоры, в то же самое время президент Зеленский оголтело требует от НАТО военной помощи», — сказал эксперт.

Он выразил надежду, что те украинские военные, которые не сложили оружие и удерживают людей в качестве живого щита, все-таки поймут и позволят жителям уйти через гуманитарный коридор. «Никаких других способов воздействия, не впадая в накал излишний, у нас просто нет. Мы должны предоставить все шансы людям», — указал Артамонов.

По его мнению, решив установить режим тишины, российские военные пошли на определенный риск. «Потому что все время, пока у нас будет снижение интенсивности военных действий в связи открытием коридоров и режимом прекращения огня, все это время остатки украинской армии будут накачиваться оружием, боеприпасами. Естественно, им в этом никто не отказывает — ни Финляндия, ни Германия, ни ряд других стран», — пояснил военный эксперт.

Ранее стало известно, что Россия согласовала с Украиной режим тишины. С 10:00 по московскому времени открылись гуманитарные коридоры для эвакуации мирных граждан из Мариуполя и Волновахи.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля, о ней сообщил президент РФ Владимир Путин. Главной ее целью он назвал денацификацию и демилитаризацию соседней страны. После этого на Украине ввели военное положение и разорвали дипломатические связи с Россией.

Однако через несколько дней стороны сели за стол переговоров, первый раунд прошел 28 февраля, второй — 3 марта. Во время последней встречи российская и украинская делегации договорились по ряду гуманитарных вопросов.