Откажись от Родины. Как российских спортсменов убирают с соревнований

Зарубежные спортивные чиновники не простили двукратному олимпийскому чемпиону по плаванию Евгению Рылову его гражданской позиции. Похоже, для многих стран запрет российских спортсменов стал единственным шансом выиграть. Этот рецепт использовали еще во времена СССР.

Российского спортсмена Евгения Рылова на девять месяцев отстранили от всех соревнований под эгидой Международной федерации плавания. Поводом стало участие двукратного олимпийского чемпиона в концерте в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с РФ 18 марта, рассказал «Спорт-Экспресс».

Рылов вышел на сцену стадиона «Лужники» в одежде с буквой Z и спел гимн. Это расценили как оскорбление чувств других спортсменов — на россиянина подали жалобу в FINA украинец Андрей Говоров и румын Роберт Глинцэ. Сейчас, по словам российского чемпиона, с этой ситуацией разбираются его юристы.

Из-за участия в московском концерте с Рыловым разорвал контракт британский производитель спортивной экипировки Speedo. При этом остаток спонсорских выплат Рылова компания перечислила в Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, которое занимается помощью украинцам, сообщил Forbes.

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Чемпион с принципами

Евгений Рылов плавает на спине и вольным стилем. В детстве будущий чемпион упал с трехметровой горки на спину и получил компрессионный перелом позвоночника. Из-за травмы пришлось заново учиться и ходить, и плавать.

В 2014 году 17-летний спортсмен завоевал три золотые медали на юношеских Олимпийских играх в Китае. Молодой россиянин победил на дистанции 50 и 100 метров на спине, а также в комбинированной эстафете.

В июле 2021 года на Олимпийских играх в Токио Рылов выиграл золото на дистанции 100 метров на спине и поставил рекорд Европы. Проигравший россиянину американец Райан Мерфи намекнул о «нечистых спортсменах», но позже уточнил, что не имел в виду Евгения Рылова.

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В марте этого года пловец отказался участвовать в чемпионате мира по водным видам спорта из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

Традиция запретов

Массовые отстранения российских спортсменов в этом году уже стали традицией. Многие считают, что политический повод дает возможность другим странам завоевать золотые медали в дисциплинах, где традиционно лидировали россияне.

В марте Международный союз конькобежцев отстранил россиян и белорусов от чемпионата мира. Запрет коснулся фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Это обеспечило США первую с 1979 года золотую медаль чемпионата мира в парном катании.

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев не был допущен на Уимблдонский турнир. Организаторы заявили, что отказали теннисисту из-за его нежелания осудить российскую спецоперацию на Украине. Первая ракетка мира серб Новак Джокович назвал такое отстранение безумием.

Также под запрет попали и российские паралимпийцы. Изначально им и спортсменам из Белоруссии предложили принять участие в соревнованиях в Пекине под нейтральным флагом. На следующий день разрешение отозвали.

Убрали с международных турниров и россиян-футболистов. Мужская сборная России не смогла побороться в стыковочном матче с Польшей за право попасть на чемпионат мира — 2022, а женскую сборную России отстранили от участия в Евро-2022.

Откажись от Родины

Первый вице-президент Всероссийской федерации плавания Виктор Авдиенко рассказал «360», что решение Международной федерации плавания об отстранении российского чемпиона от соревнований можно расценивать только как полную глупость.

«Политика часто всплывает на международных соревнованиях, это неудивительно, но очень неприятно. Что они предлагают нам — Родину не любить? Отказываться от своего государства? Мы выступали без флага, выступали без формы, выступали без гимна. Должны же быть какие-то пределы!» — возмутился Авдиенко.

Он рассказал, что сборную РФ бойкотировали практически на всех мировых чемпионатах. Хотя пловцы из России всегда были на хорошем счету в FINA, на организацию оказывают очень большое давление извне и они не смогли отстоять участие Россиян в соревнованиях.

Нужно отстаивать честное имя

Спортивный комментатор, специалист по водным видам спорта Денис Попов в разговоре с «360» отметил, что не первый год политика международных федераций нацелена против российских спортсменов.

«Если ты россиянин, это уже повод для отстранения всей команды. А уж если ты еще поддерживаешь в соцсетях, в интервью свой народ, то автоматически становишься изгоем в глазах мирового спортивного сообщества», — пояснил Попов.

Он подчеркнул, что несправедливо, когда человека отстраняют за его позицию, поддержку своей страны. Однако именно так выглядит сегодня спортивно-политическая повестка, в которой Россию хотят изолировать от всего мирового спорта. И это в истории нашей страны уже было.

Денис Попов напомнил, что во времена СССР на Олимпиаду приходилось прорываться с боем. Например, советские атлеты появились на Олимпийских играх только в 1952 году. То же было и с гандболом. Зато в год дебюта на Олимпийских играх в Монреале, в 1976 году, женская и мужская сборные СССР завоевали золотые медали.

«Уверен, что наше государство со временем договорится со странами-партнерами о проведении каких-либо совместных спортивных мероприятий. Но в то же время не стоит и полностью махать рукой в сторону Запада и не пытаться отстоять свое честное имя», — сказал спортивный эксперт.

Он добавил, что нужно всеми силами федерации плавания и спортивных адвокатов помочь Рылову восстановить свои права. А на время отстранения от международных соревнований российскому чемпиону стоит поддерживать свою форму, участвуя в чемпионатах России.