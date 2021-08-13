«Было огромное желание бросить». Олимпиец Рылов хотел отказаться от плавания после перелома позвоночника

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов в детстве перенес компрессионный перелом позвоночника. Из-за травмы ему пришлось заново учиться и ходить, и плавать.

Рылов в интервью «360» рассказал, что упал с трехметровой горки на спину. Два месяца просто лежал, на третий пытался снова стать на ноги, а потом — лечь на воду. Три года не мог проплыть на первый взрослый разряд.

«Было огромное желание бросить, потому что прогресса не было вообще никакого. Я думал, что все на этом», — поделился пловец.

Помог будущему олимпийцу взять себя в руки и пойти дальше его тренер Андрей Шишин.

На тренировки парень ездил сам — мама была постоянно на работе. Иногда доходило до того, что семье не хватало денег на еду.

«Стало намного легче, когда у меня появилась первая зарплата от Московской области. Я продолжал развиваться, попал в юниорскую, зарплата <…> стала выше, начала появляться возможность спокойно жить», — рассказал о преодолении трудностей Рылов.

В 2014 году, после юношеской Олимпиады, по нормативам он прошел в основную сборную и получил возможность полноценно заботиться о матери.