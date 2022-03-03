Российских спортсменов отстранили от участия в Паралимпиаде в Пекине

Международный паралимпийский комитет принял решение отстранить российских спортсменов от участия в Играх в Пекине.

«Правление Международного паралимпийского комитета (МПК) приняло решение отказать спортсменам Паралимпийского комитета России (ПКР) и Национального паралимпийского комитета Белоруссии (НПК Беларуси) в заявке на участие в зимних Играх 2022 года в Пекине», — говорится в сообщении на сайте МПК.

Президент организация Эндрю Парсонс заявил, что Международный паралимпийский комитет считает, что спорт и политика не должны смешиваться. Он признался, что многие представители страны высказались против участия этих спортсменов в Олимпиаде, поэтому МПК вынужден был принять такое решение.

Паралимпийский комитет России уже заявил, что считает необоснованным такое решение. Об этом написало РИА «Новости». При этом еще накануне сообщалось, что российские паралимпийцы выступят на Играх, но под нейтральным флагом. Аналогичное решение было принято и в отношении белорусских спортсменов.